Haftanın Sinevizyonu

Blade Runner 2049 / Bıçak Sırtı 2049

Başrollerinde Ryan Gosling ve Rick Deckard rolünde Harrison Ford'un boy göstereceği filmin kadrosunda kilit bir rol için Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto da yer alıyor. Büyük yankı uyandıran 1982 yapımı Bıçak Sırtı filminin uzun zamandır beklenen devam halkası olan Blade Runner, bir kez daha Philip K. Dick'in romanından beyazperdeye uyarlanacak. Kadrosunda Robin Wright, Ana de Armas, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James ve Dave Bautista'yı bulunduran devam halkasının yönetmenliğini Denis Villeneuve üstleniyor. İlk filmin olaylarının üstünden 30 yıldan fazla zaman geçmişken, Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K insanlığı büyük kargaşaya sürükleyecek, hatta sonunu bile getirebilecek bir sırrı ortaya çıkarmıştır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı (Harrison Ford) bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır. Filmin senaryosunda Hampton Fancher ve Michael Green imzası olduğu Blade Runner, 6 Ekim’de Kadıköy Rexx’te izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

anne! 13:40 16:20 19:00 21:40

LEGO Ninjago Filmi 13:40 16:00 18:30 21:00

Benim Varoş Hikayem 14:10 16:15 18:45

Damat Koğuşu 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Ay Lav Yu Tuu 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

Kurtlar Vadisi: Vatan 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15 18:30 20:00 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Benim Varoş Hikayem 14:00 20:00

anne! 11:15 13:45 16:15 18:45 21:00

Suspiria 12:00 18:00 21:30

O 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Kurtlar Vadisi: Vatan 13:30 14:15 15:00 16:00 16:45 17:30 18:30 19:15 20:00 21:45

anne! 14:00 16:30 19:00 21:30

LEGO Ninjago Filmi 13:45 16:15 18:45 21:15

Ay Lav Yu Tuu 13:30 16:00 18:30 21:15

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

Kurtlar Vadisi: Vatan 15:00 15:30 16:00 16:45 17:00 17:30 18:30 19:15 19:45 20:15 21:00

anne! 14:00 16:30 19:00 21:30

Çılgın Hırsız 3 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 21.30

Firardayız 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

LEGO Ninjago Filmi 13:4516:1518:45 21:15

Adres: Optimum Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395