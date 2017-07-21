Haftanın Sinevizyonu

Rock’n Roll

Fransız sinemasının beğenilen aktörü Guillaume Canet, artık 43 yaşında. Peki, yaşına rağmen cazibesini koruyor mu? Canet’nin senaristlerinden olduğu ve yönettiği Rock’n Roll, işte bu soruya yanıt arıyor: Canet artık filmleri taşıyacak cazibesinin kalmadığını duyunca bunun tersini kanıtlamaya çalışıyor. Filmde, Canet ve hayat arkadaşı Marion Cotillard’ın yanı sıra birçok sinemacı kendini canlandırıyor. Rock’n Roll, hem Fransız sinema dünyasına hem de Canet’nin iç çatışmalarına dur durak bilmeyen bir mizahla eğiliyor, umursamaz bir tavır takınırken izleyicisini eğlenceye ortak olmaya davet ediyor. Film, 21 Temmuz’dan itibaren Kadıköy Rexx’te 12.00, 16.30 ve 21.00 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Maymunlar Cehennemi 3: Savaş 12:00 13:00 15:00 16:00 18:00 19:00 21:00 22:00 23:55 (Cm-Cts)

Geçmiş 15:10 19:50

Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna 11:00 Türkçe 13:10 Türkçe 15:20 Türkçe 17:30 Türkçe 19:45 Türkçe

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe

Çırak 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

3 Nesil 15:00 17:00 19:00 21:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

İstisna 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Planetarium 12:00 15:45 19:30

Gênco 12:00 15:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

İstisna 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe

Planetarium 11:15 13:4516:15 18:45 21:15

Maymunlar Cehennemi 3: Savaş 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00

21:00 21:45

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

İstisna 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe

Planetarium 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Maymunlar Cehennemi 3: Savaş 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:45

Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395