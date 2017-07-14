Haftanın Sinevizyonu

Planetarium

2017’ye damgasını vurmuş yıldızlardan Natalie Portman’a genç ve yetenekli Lily-Rose Depp’in eşlik ettiği bu filmde ruhlarla iletişime geçebildiğine inanılan iki kız kardeşin öyküsü anlatılıyor. 1930’larda, ruh çağırma seanslarından oluşan turlarının sonuna gelen ikili, kurnaz bir yapımcının dikkatini çekecek ve kardeşler, seyirciyi sinema ve doğaüstü güçlerin harmanından oluşan bir evrene sürükleyecektir. Planetarium, 14 Temmuz Cuma gününden itibaren Kadıköy Rexx’te 12.00, 15.45, 19.30 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Örümcek-Adam: Eve Dönüş 11:00 Türkçe 12:00 14:00 Türkçe 15:00 17:00 Türkçe 18:00 20:00 Türkçe 21:00 23:00 Türkçe (Cm-Cts) 23:55 (Cm-Cts)

3 Nesil 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50 23:20 (Cm-Cts)

Keman Öğretmeni 10:40 15:00 19:40

Hayalet Hikayesi 17:20 22:00

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Kadıköy

3 Nesil 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

Arabalar 3 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe 19:00 Türkçe

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Rexx

Örümcek-Adam: Eve Dönüş 11:00 Türkçe 11:30 13:25 Türkçe 14:00 15:50 16:30 18:15 19:00 20:30 21:15

Gênco 12:00 16:00 21:30

Lady Macbeth 12:00 15:45 19:30

Hayalet Hikayesi 11:15 15:15 19:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Mayın 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Doru 11:00 12:30 14:15 16:00 17:45

Spark: Bir Uzay Macerası 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:00 Türkçe 17:00 Türkçe

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Göztepe Avşar Optimum

Mayın 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

3 Nesil 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

The Bye Bye Man 11:00 13:00 15:15 17:15 19:30 21:30

Adres: Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi Yeni Sahra Mah. İstiklal Cad. No:10/4 (216) 6641395