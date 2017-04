Haftanın Sinevizyonu

The Handmaiden / Hizmetçi

Güney Kore’nin yıldız yönetmeni Park Chan-wook, Hizmetçi’de şehvet, entrika ve cinsel gerilimle örülü göz alıcı bir öykü sunuyor. Cannes Film Festivali’nde yarışan, Chan-wook’un çektiği bu dönem filmi, 1930’larda Japon işgali altındaki Kore’de geçiyor. Sarah Waters’ın Türkçeye Ustaparmak adıyla kazandırılan The Fingersmith adlı romanından uyarlanan film, zengin genç bir Japon kadın, onu kandırıp zenginliğini ele geçirmeye çalışan Koreli bir adam ve adamın tuttuğu Koreli hizmetçi arasındaki entrika etrafında dönüyor. Hizmetçi’nin kusursuz senaryosu, Chan-wook’un yarattığı dünyanın parlak stili ve dahice bir yönetmenlikle, izleyiciyi çok katmanlı bir gerilime davet ederken, olay örgüsü gereği an be an değişen performansların kalitesi de seyirciyi kendine hayran bırakıyor. Hizmetçi, 31 Mart Cuma gününden itibaren Kadıköy Rexx’te 13.45 ve 20.45 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Sonsuz Aşk 11:00 11:30 13:40 16:15 16:45 18:50 21:30 22:00 23:30 (Cm-Cts)

Hayat 11:15 13:40 14:10 16:10 18:40 19:30 21:10 23:40 (Cm-Cts)

Beyaz Balina 15:00 22:00

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx

Sonsuz Aşk 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:15

Deli Aşk 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Kadıköy

Otoban 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Aquarius 11:00 14:00 17:00 20:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Kozyatağı Avşar Kozzy

Sonsuz Aşk 11:00 11:45 13:30 14:15 16:00 16:45 18:30 19:15 21:00 21:45

Hayat 11:30 13:45 16:00 18:30 21:15

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247