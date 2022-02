Haftanın Pusulası

KİTAP

Kesin Döneceksiniz

Üniversiteden KHK ile ihraç edilen Gökhan Yavuz Demir ile öğrencilerinin arasındaki bağ koparılmak istendi. Ama edebiyat üniversitelerde yapılmaz sadece, edebiyat yaşamın içindedir. Öğrencileri okuma yazma bilmekle, okuryazar olmak arasındaki farkı hocalarından öğrenmişlerdi. Gökhan Yavuz Demir derslerine devam etti. Zamanla bu derslere edebiyat öğretmenleri, farklı meslek gruplarından meraklılar katıldı. Gökhan Yavuz Demir için büyük bir sıkıntı, hatta yıkım olan ihraç, agorada onunla buluşma şansı yakalayan iyi okurlar için fırsat oldu. İktidar ondan kürsüsünü alabilir, ona zulüm edebilir ama öğrencileriyle arasına giremez!

Karşılaştığı bütün eski arkadaşları “Sen haksız yere atıldın, kesin döneceksin.” dediklerinde, her seferinde bunu tekrarladıklarında, bu roman üç gün içinde kâğıdın üzerinde belirdi, bir çırpıda okunan ama katmanlarıyla okuru hazza boğan bir kitaba dönüştü. (Tanıtım Bülteninden) Yeni İnsan Yayınevi / 48 sf / 23 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satılan kitapları şunlar oldu:

Tiamat / İhsan Oktay Anar / Everest Yayınları Sen Yola Çık Yol Sana Görünür / Hakan Mengüç / Destek Yayınları Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig / Domingo Yayıncılık

ALBÜM

Emre Musaoğlu / Affektif

Emre Musaoğlu'nun daha önce iki teklisini dinlediğimiz Affektif adlı ilk albümü, BBI Music Co. etiketiyle bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında.

Ben Seni Bulurum ve Geberiyorum Yalnızlıktan gibi single’larının ardından Emre Musaoğlu, tüm müzikal geçmişinde kazandığı deneyimleri Affektif’e aktarıyor. 6 şarkı, bir intro ve outro’dan oluşan bu albümde Emre Musaoğlu, pişmanlık, hayal kırıklıkları, yalnızlık gibi kimi zaman hepimizin yakından hissettiği duyguları şarkılarına yerleştiriyor. Bu yerleşimi yaparken enstrümanların doğallığından yararlanırken temiz ve kendine has bir sound yakalıyor. Affektif’te sanatçıya bazı şarkılarda elektro gitarıyla Batu Akdeniz ve geri vokal olarak İdil Kartal da eşlik ediyor.

Albümün sözü, müziği ve düzenlemesi Emre Musaoğlu’na, kapak fotoğrafı Duru Börü’ye ait.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kadıköy Metrosu / Emre Musaoğlu

Kadıköy / Canozan

Kadıköy’den / Salman Tin

DİZİ

Inventing Anna

New York jet sosyetesini dolandıran Anna Delvey’nin hikâyesini izlediğimiz “Inventing Anna” dizisi, Netflix Türkiye platformunda yerini aldı. Yayınlandığı gibi de “Tinder Avcısı” ile birlikte en çok izlenenler arasına girdi.

Jessica Pressler tarafından yazılan ve New York Magazine’de yayınlanan “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” isimli makaleden uyarlanan dizi, kendini kanıtlamaya çalışan gazeteci Vivian Kent’i takip ediyor. Vivian Kent, New York sosyetesinin hem kalbini hem de parasını çalan Instagram’ın ünlü ismi, mirasyedi Anna Delvey olayını araştırıyor. Anna yargılanmayı beklerken ikili arasında karanlık ve eğlenceli bir sevgi-nefret ilişkisi kuruluyor. Zamanla yarışan Vivian, bu süreçte Anna Delvey’in kim olduğunu öğrenmeye başlıyor. Dizide Vivian Kent karakterine Veep dizisiyle altı kez Emmy’e aday gösterilen Anna Chlumsky yine farkını hissettirecek bir oyunculukla hayat veriyor. Tek sezon 9 bölümden oluşan dizi, sürükleyici özelliğiyle dikkat çekiyor.