Haftanın Pusulası

KİTAP

Kibele’nin Laneti

Yazar Cevat Turan, çarpıcı bir romanla üçüncü kez okurlarının karşısında. Turan, “Kibele'nin Laneti” romanında bir Türk seri katilinin iç dünyasına gidiyor. 70'lerde geçen romanda olaylar Almanya'dan başlayarak Türkiye'ye kadar uzanıyor.

Bir Alman tarihi eser kaçakçısı ve bir gurbetçi Türk işçisinin zengin olma düşüyle geldikleri Anadolu'da Mirza Hud'un kapısını çalarlar... Ancak Mirza Hud onların zenginliğinin anahtarı değil, hayatlarının celladı olur.

Daha önce politik polisiye diyebileceğimiz bir tarzda Unutmalar Şehri ve Bir Eylül Yarası romanlarını kaleme alan Turan, yeni romanında da ağırlıkla insanın neden öldürdüğüne dair kadim sorunun cevabını arasa da yine dönemin toplumsal atmosferini de kitabın sayfalarını nüfuz ettiriyor. Turan bir taraftan katil olmaya dair keskin bir bakış sunarken diğer taraftan tarihi eser kaçakçılığı üzerinden sıradan insanların da nasıl olağandışı hayatlar yaşayabileceğini anlatıyor. (Tanıtım Bülteninden) Mona Kitap / 338 sf / 32 TL

ALBÜM

Pınar Azizoğlu / Anka

Rock müziğin yeni temsilcilerinden Pınar Azizoğlu, “Anka” adını verdiği ilk single’ını küllerinden doğan kadınlara armağan ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nün 6 yıllık öğrenimi sonrası, 2019 yılında mezun olan Pınar Azizoğlu, Türk Rock müziğindeki güçlü kadın vokallerden biri olmaya hazırlanıyor. 11 yaşından itibaren kendi şarkı sözlerini yazıp bestelemeye başlayan müzisyen, opera eğitiminden aldığı öğretileri rock müzik ile harmanlıyor.

“Anka” adındaki şarkısı 2022’de çıkaracak olduğu 11 şarkıdan oluşan, söz-müzikleri yine sanatçıya ait albümün de habercisi.

FİLM

Netflix’te yeni filmler

200 milyon aboneyi aşkın takipçisi bulunan streaming platformu Netflix, 2021 yılının geri kalan aylarında seyirciyle buluşturacağı 42 filminin gösterim tarihlerini açıkladı. Benedict Cumberbatch’li The Power of the Dog’dan, Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio’lu Don’t Look Up’a kadar uzanan biribirinden değerli filmlerin yer aldığı programın Eylül ayı gösterimleri şöyle: