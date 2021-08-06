Haftanın Pusulası

KİTAP

Hegel ve Modern Toplum

Felsefe tarihine özgün katkılarıyla yirminci yüzyılın en önemli filozoflarından biri kabul edilen Charles Taylor bu zengin çalışmasında Hegel’in toplum felsefesinin günümüz için geçerliliğini ortaya koyuyor. Hegel’in özgürlük felsefesine yaptığı vurguyla, çağımızın en büyük sorunlarını düşünürken birey ve toplum ilişkisini, yabancılaşma ve öznellik meselesini tarihsel bir bakışla yeniden değerlendirmemize fırsat veriyor. Hegel düşüncesinin temellerini anlaşılır bir dille özetleyen bu çalışma Hegel’i keşfetmek isteyen okurlar için de çok değerli bir kaynak.

“Özgür bireylerin kendi toplumsal etkinliklerini salt faydalı değil, aynı zamanda kim olduklarını dışavuran etkinlikler olarak gördüğü Hegelci toplum tasavvuru, bugün artık kırk sene öncesine göre çok daha uzak bir hedef gibi görünüyor ve bu nedenle, Taylor’ın çığır açan yapıtı, günümüz toplum felsefecileri tarafından yeniden yorumlanmayı hak ediyor.” Frederick Neuhouser (Tanıtım Bülteninden) Kolektif Kitap / 284 sf / 45 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Hazan / Ayşe Kulin / Everest Yayınları

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Yayınları

Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları

ALBÜM

Silence

Uluslararası ödüllere layık görülmüş projeleriyle geleneksel Anadolu müziğini dünyanın dört bir yanına taşıyan Coşkun Karademir’in Norveç’li jazz piyanisti Tord Gustavsen ile olan dostluğu, müzik dünyası için heyecan verici bir albümle taçlanıyor: Silence.

Bir araya geldikleri ilk günden itibaren müzikal alışverişlerini genişleten, İstanbul konserinden hemen sonra bu benzersiz albüm için kolları sıvalayan ikiliye, albümde Türk müziğinin büyük ustaları Derya Türkan ve Ömer Arslan da katılıyor. Bir günde kaydedilen ve sesleri bütün doğallığıyla dinleyicilere sunan albümde Anadolu topraklarını mayalayan seslerle İskandinav ruhu bir araya geliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Beethoven’s Silence (Konçerto) / Ernesto Cortazar

Spring Waltz / Sung Eun Choi

Dancing with the Wind / Omar Akram

DİZİ

Perfume

Patrick Süskind’in aynı adlı romanından uyarlanan Perfume filmiyle benzer bir kurguya sahip olan bu dizi, dünyanın en güzel kokusunu yaratmak için cinayetler işleyen bir seri katilin hikâyesini konu alıyor. Koku bezleri alınmış genç bir kadın cesedinin bulunmasından sonra alarma geçen dedektifler, elde ettikleri ipuçlarıyla kendilerini bölgedeki bir yatılı okulda bulurlar. Dedektiflerin amacı daha fazla cinayet işlenmeden işaretleri takip ederek bir an önce katile ulaşabilmektir. Tek sezonu olan dizi, zaman zaman ağırlaşsa da merak uyandırıcı özelliğiyle sürüklüyor.



