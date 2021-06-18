Haftanın Pusulası

KİTAP

Evler, Aşklar, Göçler





Heybeliada öykülerinden oluşan Evler, Aşklar, Göçler okurla buluştu.

Adalı Yayınları ile Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği’nin iş birliğiyle hazırlanan ve önsözünü Ayşe Sarısayın’ın yazdığı kitapta; Arif Kâmil Olgun, Billur Akgün, Canan Kuzuloğlu, Dilek Yılmaz, Elvan Arpacık, Meltem Uzunkaya, Nezir Suyugül, Nurdan Atay, Özkan Binol, Sultan Deliklitaş, Yasemin Pforr, Yeşim Narter, Yurdagül Şahin ve Zeki Paralı’nın öyküleri yer alıyor.

Kiltablet yazarları, Derneğin 2018 yılı için hazırladığı ve Akillas Milas’ın “Heybeliada’nın Yitip Giden Evleri” çizimlerinin yer aldığı Ada takviminden yola çıkarak artık sadece fotoğraflarda, çizimlerde ve Adalıların hafızalarında yaşayan evlere içeriden baktılar, değişik dönemlerde geçen öykülerinde bu evlerin yaşamlarını yeniden kurguladılar.

Bahriyelisinden balıkçısına, bahçıvanından duvarcısına farklı karakterleriyle Ada evlerinin, zorunlu göçlerin, yarım kalan aşkların öyküleri…(Tanıtım Bülteninen) Kiltablet Yayınları / 144 sf / 25 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Kitabevi

Söylenmemiş Sözler / İclal Aydın / Artemis Yayınları

Yakın Tarihin Gerçekleri / İlber Ortaylı / Kronik Kitap

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ALBÜM

Çelik Şarkıları / Devir Değişti

Çelik’in müzik kariyerinin 35’inci yılında geçmişten günümüze sevilen parçalarından bazıları, sanatçı dostları tarafından yeniden yorumlandı. 12 şarkılık “Devir Değişti” albümünde, Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai, Umut Kuzey, İskender Paydaş ve Orkestrası, Oğuzhan Uğur, Gülçin Ergül, Can Gox ve Rubato yer aldı.

Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın, süpervizörlüğünü Umut Kuzey’in yaptığı albümde, usta sanatçı Fatih Erkoç, ‘Afedersin’ şarkısını caz öğeler kullanarak yorumladı.

Cem Adrian da ‘Kim Daha Çok Seviyor’u seslendirdi. ‘Hercai’ ise Emre Aydın tarafından yorumlanırken, ‘Benimle Kal’ı Pamela, ‘Bu Şehirde’yi Halil Sezai, ‘Kızımız Olacaktı’yı Umut Kuzey, ‘Veda Etmem Ben Bu Aşka’yı İskender Paydaş ve Orkestrası, ‘Ateşteyim’i Oğuzhan Uğur, ‘Yaman Sevda’yı Gülçin Ergül, ‘İçim Sızlıyor’u Can Gox, ‘Dilberim’i Rubato seslendirdi. Çelik, ‘Nazına Ölüyorum’ şarkısını da bu albüm için yeniden yorumladı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Bir Rüya Gördüm / Nesrin Cavadzade

Iğdır’ın Al Alması / Evrencan Gündüz

Kadıköy / Can Ozan

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FİLM

The Father / Baba

Son yıllarda sayısı artan tiyatro oyunlarının sinema uyarlamalarına bir yenisi daha eklendi. Florian Zeller’in, 2012 yılında Paris’te sahnelenmeye başlanan ve daha sonra Avrupa’yı gezerek birçok ödüle kavuştuğu tiyatro oyunundan, yine kendisi tarafından uyarlanan The Father (Baba), bu türün son örneği oldu. Oscar ödüllü oyuncular Anthony Hopkins ve Olivia Colman’ın başrollerini üstlendiği film, yaşı ilerledikçe, zaman algısından, kendi zihninden ve hatta her şeyden uzaklaşan bir adamın yaşadıklarına ve kızının çıkmazlarına odaklanıyor. Mark Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots ve Rufus Sewell’ın da ufak rollerle eşlik ettiği filmin, en iyi film dâhil altı dalda Oscar’a aday olduğunu ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo ödüllerini kazandığını belirtelim.

Anthony Hopkins’e muhteşem performansıyla bir kez daha Akademi ödülü kazandıran bu filmin en önemli özelliğiyse, demansı ilerleyen yaşlı bir insanın zihninden olayları görmemiz. Bu kez, tamamen kişinin zihninin içine giriyoruz ve yaşanılanları deneyimleme olanağı buluyoruz. Zihnin karmaşıklığı, zaman sıçramaları, farklı yüzler görmek ve gerçeklikten sürekli kopuş hiç bu kadar net perdeye yansımamıştı. (Kaynak: Beyazperde)