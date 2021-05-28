Haftanın Pusulası

KİTAP

Gökkuşağından Ezgi’ye Mektuplar

Aydan Ezgi Şalcı, Samsun Kızıl Okyanus LGBTİ+ Oluşumu aktivistlerindendi. LGBTİ+’ların yaşam mücadelelerinden oluşan bir kitap çıkartmak istiyordu. Bu fikri LGBTİ+ aktivistlerine açtıktan günler sonra 20 Temmuz 2015’te Suruç’ta İŞİD’in bombalı saldırısında hayatını kaybetti. Suruç’ta yaralananlardan LGBTİ+ aktivisti Loren Elva, “Hiçbir düş yarım kalmayacak” sözünden yola çıkarak Aydan Ezgi’nin düşünü yarım bırakmadı. “Gökkuşağından Ezgi’ye Mektuplar” kitabı Ceylan Yayınları’ndan çıktı.

25 farklı şehirden LGBTİ+’ların katkı sunduğu anı-anlatı türündeki kitabı yayına hazırlayan Loren Elva şöyle diyor: “Ezgi hayatını kaybetmeden 10 gün önce bu kitabı çıkarmak istediğini benimle paylaşmıştı ancak düşü Suruç’ta yarım kaldı. Yıllar sonra Ezgi’nin bu düşünü tamamladığımız için mutluluk duyuyoruz. Kitabı Ezgi’ye, nefret cinayetlerinde kaybettiğimiz LGBTİ+lara ve Suruç’ta yitirdiklerimize atfediyor, kitapta emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” (Kaynak: Kaos-GL) Ceylan Yayınları / 187 sf / 30 TL

Sanal kitap mağazası idefix’in yayınladığı listeye göre çok satan kitaplar şunlar oldu:

- Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

- Uykusu Gelmeyen Porsuk / Constanze Von Kitzing / İş Bankası Yayınları

- Var Mısın? / Doğan Cücenoğlu / Kronik Kitap

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ALBÜM

Şenay Lambaoğlu / Hayat Defteri

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu’nun geçtigimiz haftalarda ilk dört parçasıyla müjdesini verdiği beşinci albümü “Hayat Defteri” 21 Mayıs’ta dinleyiciyle buluştu. Ada Müzik etiketli albüm Şenay Lambaoğlu'na ait sekiz parçadan oluşuyor.

Her albümünde yeni bir sound ve yaklaşım yakalamaya özen gösteren sanatçı bu kez Hakan Kurşun (gitar, düzenlemeler), Eylem Pelit (bas) ve Volkan Öktem’den (davul) oluşan ustalar kadrosuyla yol almış. Müzik direktörlüğünü Hakan Kurşun'un yaptığı albüme ismini veren “Hayat Defteri” özelinde yaşadığımız sürece dikkat çeken Lambaoğlu; sesimizi duyurmanın artık daha zor olmasından ötürü tepkilerimizde de sertleştiğimizi ve bunu müziğine yansıttığını vurguluyor. Kadın cinayetlerini konu edinen “Eyvah” adlı parça bu bağlamda, sanatçının öfke ve kırgınlığını yansıtan bir ağıt olarak öne çıkıyor.

Albümün ilk dört parçası 30 Nisan’da dijital platformlarda yerini almıştı.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Yüksek Yüksek Tepeler / Kalben

- Bu Şarkı Aşka Yazıldı / Cem Adrian

- Sabah Türküsü / Pinhani

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FİLM

Bombshell/ Skandal

Nicole Kidman ve Charlize Theron gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı biyografik film Bombshell (Skandal), başta Gretchen Carlson ve Megyn Kelly gibi televizyon emekçileri olmak üzere birçok kadının, medya patronu Roger Ailes'ın iş yerinde yarattığı istismar ve taciz düzenini ifşa etmeye çalışmalarını konu ediniyor.

2016 yılının yaz aylarında ünlü televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ın ilk açıklamasının ardından Megyn Kelly ve birçok kadının cesurca olayları su yüzüne çıkarmasıyla Roger Ailes'ın itibarının sarsılması da kaçınılmaz hale gelmişti. Nicole Kidman televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı, Charlize Theron Fox'tan NBC'e geçiş yapan Megyn Kelly'i canlandırırken, olayların merkezinde bulunan Ailes'ı ise John Lithgow hayat veriyor.

#metoo hareketinin de öncülerinden olan olayı anlatan 2019 yapımı film Netflix’te.