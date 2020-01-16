Haftanın Pusulası...

KİTAP

Günaydın Bendi

Gazetemizin geçen dönemki köşe yazarlarından Müge İplikçi’nin yazdığı, Huban Korman’ın resimlediği ”Günaydın Bendi”, 8 ve üzeri yaş grubu için Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlandı. Çağdaş edebiyatımızın duyarlı yazarlarından Müge İplikçi, doğaya ve insana ilişkin lirik bir hikâye anlatıyor. Çevre kirliliğini eksenine alan, korkuya ve zorbalığa karşı arkadaşlık, dayanışma ve iyiliği yücelten roman, geçmişe ve bugüne tanıklık eden bir kurgu içinde, iyi-kötü, geçmiş-gelecek, güzel-çirkin gibi karşıtlıkları düşündürüyor. Müge İplikçi’nin unutulmaz karakterleri Belgrad Ormanı’nda cesaret ve umut dolu bir zaman yolculuğuna davet ederken, sanatçı Huban Korman‘ın renkli desenleri zamanlararası geçişleri boyutlandırıyor. (Tanıtım Bülteninden) Günışığı Kitaplığı / 120 sf / 22 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’te bu hafta çok satan kitaplar şunlar oldu:

- Beni Kör Kuyularda / Hasan Ali Toptaş / Everest Yayınları

- Akşam Yıldızı / İskender Pala / Kapı Yayınları

- Hayvan Çiftliği / George Orwell / Can Yayınları

TEKLİ

Utku Barış Andaç / Paramparça

Türkiye’nin genç ve yetenekli keman sanatçılarından Utku Barış Andaç, sürpriz bir projeye daha imza atıyor. Avrupa Müzik markasıyla yayınlanan yeni teklisinde Teoman’ın “Paramparça” eserini virtüözite ve elektronik müzikle buluşturan Utku Barış Andaç, klasik müzikle rock müzik sevenlere aynı anda hitap etmeyi hedefliyor. Yeni versiyonun tüm keman düzenlemeleri sanatçıya ait. Şarkının klibini de kendi çeken ve yönetmenliğini üstlenen Utku Barış Andaç, klibin kurgusunu da kendi üstlendi. Yapımı 1775 yılına ait olan tarihi St. Piere Han’ın çok özel dokusuyla parçalanmış bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klipte Utku Barış Andaç, hem kamera önünde hem de kamera arkasında çalıştı.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Bright Eyes / Anouskha Shankar& Alev Lenz

- Opening / Ayşedeniz Gökçin

- Ağlaya Ağlaya / Gevende

DİZİ

Messiah / Mesih

Orijinal adı “Messiah” olan Mesih, yıllardır süregelen İsa Peygamberin geri dönüşü ve dünyayı kurtaracak olması inancını konu alıyor. Amerikan yapımı dizi, ilahi bir varlık olduğunu iddia eden Mesih’in, Eva Geller adlı bir CIA ajanı tarafından takip edilmesi ve araştırılması üzerine ilerliyor. İlk bölümü 1 0cak 2020’de Netflix’te yayınlanan Mesih’in ortalama 45 dakikalık 10 bölümden oluşan ilk sezonu şimdiden pek çok tartışmayı beraberinde getirmiş durumda.

Ortadoğu’dan ABD’ye uzanan bir dolu mevzunun anlatıldığı dizide “Al-Masih” karakteriyle, başrolü oynayan aktörün gerçek adının Mehdi Dehbi olması ise ayrıca merak uyandırdı.

‘Görevimiz tehlike’ filmi ile de tanıdığımız Michelle Monaghan, dizide Eva Geller olarak yer alıyor. Eva ismi, İngilizcede “Eve” olarak geçen, Âdem’in karısı Havva’ya da bir göndermede bulunuyor.

Dizide din, dil ve ırk ayırt etmeksizin insanlara yardım etmeyi ve Allah’ın emirlerini bildirmeyi görev edinen Mesih, Ortadoğu’daki savaştan binlerce kişiyi kurtarıyor; ABD başkanıyla görüşerek askerlerini Ortadoğu’dan çekmeye ikna etmeye çalışıyor ve bölümler ilerledikçe müritlerini arttırıyor. Bu arada bu adamın deli mi terörist mi olduğunu araştıran CIA de işin içinden çıkamıyor. İlk bölümleri oldukça durağan ve izlemesi zor olsa da 6. Bölümdeki “mucizeler”den sonra dizi biraz daha akmaya başlıyor.