Haftanın Pusulası...

KİTAP

Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası

Arkadaş Z. Özger ilk yayımlayacağı kitabın adını Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası koymak istiyordu: "Ne zaman yayımlarsam yayımlayayım adı bu olacak!" Erken ölümü nedeniyle yerine getiremediği ve şairin vasiyeti olarak kabul ettiğimiz isteği bu kitapla yerine geldi. Kitap adına kavuştu, Arkadaş'ın şiirleri de özenli bir basımla okura...

Kitapta yer alan şiirler Kenan Yücel tarafından titiz bir çalışmayla derlendi. Yaşarken dergilerde yayımladığı şiirler tek tek incelenerek, karşılaştırılarak kitaba aktarıldı. Kitapta tüm şiirlere ilişkin ayrıntılı notların yanı sıra, Kaynakça, Şiir Başlıkları Dizini ve İlk Dize Dizini de yer alıyor. Bu eleştirel basımla Arkadaş Z. Özger'i saygıyla selamlıyoruz! (Tanıtım Bülteninden) Ve Yayınevi / 144 sf / 20 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir / Epiktetos / Destek Yayınları

- Unutma, Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır / Marcus Aurelius / Destek Yayınları

- Uygarlıkların Batışı / Amin Maalouf Yapı Kredi Yayınları

ALBÜM

Mahkûm / Barış Bilgili

Kurtalan Ekspres'in kurucularından perküsyonist Celal Güven ve Barış Manço şarkısı olan “Mahkûm” Barış Bilgili yorumuyla, Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak haftasında Arpaj Müzik etiketiyle yayınlandı. Şarkı o yıllarda Celal Güven’in yaşadıklarını, evliliklerinin zamanla nasıl zarar gördüğünü, mutlu olmak dururken mutsuzluğa nasıl ‘mahkûm’ olduklarını anlatan bir öykü.

Bilgili, “Bu çalışmadaki amacımız; çok değerli büyüğümüz merhum Barış Manço’ya saygı ve günümüzde müzik yolculuğuna devam eden yine çok değerli büyüğümüz Celal Güven’e vefa niteliği taşır.” diyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Mazi / Sema

- Gecelerim / Doğan Canku

- Kirli Beyaz Kedi / Hümeyra

DİZİ

Atiye

Netflix Türkiye’nin ikinci Türkiye yapımı dizisi Atiye, 27 Aralık’ta yayınlanmaya başladı ve çok konuşuldu. Hatta Netflix Türkiye’nin açıkladığı 2019’da en çok izlenen diziler listesinin başına üç günde geldi oturdu.

Dizi, Şengül Boydaş’ın “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek hazırlandı. İlk sezonu 8 bölümden oluşuyor ve ikinci sezon onayı da alındı. İlk sezonun bölümleri 40-45 dakika arası gidip geliyor. Sadece sezon finali 55 dakika.

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hazırlanan dizinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını Alex Sutherland üstleniyor.

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Başrolleri paylaşan Beren Saat ve Mehmet Günsür iyi bir uyum yakalamakla birlikte oyunculuklarıyla çokça eleştiriliyor. Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ise övgüleri topladılar bile…