Haftanın Pusulası...

KİTAP

Zama

“Kendime, neden yaşadığımı değil, neden yaşamış olduğumu sordum. Büyük ihtimalle beklemekten ötürü, dedim ve hâlâ bir şeyi bekleyip beklemediğimi anlamak istedim. Sanırım öyleydi.”

18. yüzyıl’ın sonlarında Paraguay. İspanya Krallığı’nın temsilcisi Diego de Zama’nın uzun bekleyişi... Belki hiç gelmeyecek bir gemi, bir terfi mektubu ve uzaklarda kalmış aile...

Yayınlandığı 1956 yılından bu yana İspanyolca yazılmış en güzel romanlardan biri olarak kabul edilen Zama, sonunda Türkçede.

“Di Benedetto, bir şeyi kanıtlamak için geçmişi yeniden inşa etmek istemeyen ender romancılardan biridir. Geçmişi yaşıyor ve bizi tüm tuhaflıklarını koruyan deneyim ve davranış biçimleriyle baş başa bırakıyor.” Julio Cortazár (Tanıtım Bülteninden) Alakarga / 328 sf / 35 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Gecedeste / Ferhan Şensoy / Ortaoyuncular Yayınları / 602 sf

Mesleğim Yazarlık / Haruki Murakami / Doğan Kitap / 208 sf

Uygarlıkların Batışı / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları / 200 sf

ALBÜM

Redd / Yersiz Göksüz Zamanlar

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan Redd’in yedinci stüdyo albümü “Yersiz Göksüz Zamanlar”, Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Adını akıllı aygıtlardan başını kaldıramayan, fitrelenmiş hikâyelerde ve paylaşımlarda hitap ettiği kalabalıklara karşın bireyin gerçekte içine düştüğü yalnızlıktan alan albümde 10 şarkı var.

2016 yılında yayınladıkları, müzikal arayışlarını elektronik öğelerle katmanlandırdıkları “Mükemmel Boşluk” ile yeni bir sürece giren Redd, bu albüm ile medya organları ve müzik yazarlarınca yılın en iyi albümleri içinde üçüncü sırada yer bulmuştu. “Aşk Virüs”, “Bugün Herkes Ölsün İstedim”, “Kanıyorduk” gibi “Mükemmel Boşluk”un hit şarkılarının yeni ve canlı versiyonları ise albümün sürprizi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Sonbahar / Güneş Özgeç

Bi Gelsene / Kendimden Hallimce

Kambur / Ayyuka

FİLM

The Irishman

Yönetmen Martin Scorsese’ın Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi efsane oyuncularla çektiği 209 dakikalık yeni filmi ‘The Irishman’ Netflix’te.

Robert De Niro, filmde ‘Frank Sheeran’ rolünü canlandırıyor. Scorsese’nin ‘favori oyuncusu’ ve yakın arkadaşı olan De Niro, dokuz filmde yönetmenle birlikte çalıştı. 76 yaşındaki oyuncuyu son olarak ‘Joker’ filminde izlemiştik. Filmdeki bir diğer isim de Joe Pesci. ‘Russell Bufalino’ rolünü canlandıran oyuncu, en son 2010 yılında bir filmde görünmüştü. ‘Jimmy Hoffa’yı canlandıran Al Pacino, ilk kez bir Scorsese filminde yer alıyor.

The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran’ın hayatına ve arka planda ABD’de kol gezen organize suç tarihine odaklanıyor. II. Dünya Savaşı’nda görev alan eski bir asker olan Frank Sheeran, New York’un beş büyük mafya ailesinden biri olan Russell Bufalino için pek çok cinayet işliyor, dolandırıcılık yapıyor. Film hem ‘İrlandalı’ (The Irishman) lakaplı Frank Sheeran’ın hayatından kesitler sunuyor, hem de Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa’nın ortadan kayboluşuna değiniyor.

Scorsese'nin yıllardır üzerinde çalıştığı The Irishman’in hayata geçirilmesi şirketler tarafından pek çok engellere tabi tutulmuştu. Usta yönetmen de uzun süresi ve yüksek bütçesinden dolayı filmin yayınlanması için tek seçeneğin dijital platform Netflix olduğunu ifade etmişti.