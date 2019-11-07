Haftanın Pusulası...

KİTAP

Şafakta Buluşuruz

Şafakta Buluşuruz, Türkiye’nin çok yakın geçmişinde yaşanan siyasal/toplumsal olayların bir grup aydının kişisel serüvenlerindeki izdüşümünü deşeleyen bir roman. Kimileyin yorulup ümitsizliğe kapılsalar da insan olmaktan hiçbir koşulda vazgeçmeyen bu aydınların yolu İran’daki molla rejiminden kaçan Farzad ve kızıyla kesişir. Bu kıran ikliminde verdikleri mücadeleye bu kaçaklara yardım etme görevi de eklenir. Ama hesaplamadıkları bir şey vardır: Onca toz duman arasında bir de bütün karanlık noktalarıyla o ‘boyalı gece’ çöreklenecektir memleketin üstüne.

Ender İmrek, görünenin ardındaki gerçeği olanca çıplaklığıyla sergilemesine yardımcı olan sağlam bir dünya görüşünden ve tarihsel bilinçten beslenerek kaleme aldığı bu romanında karakterlerini kanlı canlı kılmada, ayrıntıları ustaca kullanmada, atmosfer yaratmada sergilediği başarıyla göz dolduruyor, sözünü sakınmaksızın politik roman türünün yetkin bir örneğini veriyor. (Tanıtım Bülteninden) İmrek’in bu kitabını barış akademisyenlerine ithaf ettiğini de belirtelim. Dipnot Yayınları / 365 sf / 35 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Mesleğim Yazarlık / Haruki Murakami / Doğan Kitap / 208 sf

Koşucular / Olga Tokarczuk / Alabanda / 368 sf

Yürümek / Henry David Thoreau / Can Yayınları / 88 sf

ALBÜM

Multitap / No:3

Multitap altı yıllık bir aranın ardından Garaj Müzik etiketli ‘No:3’ albümüyle 1 Kasım Cuma günü müzik dünyasına geri döndü.

Grup bu albümden ilk olarak ‘Karabalık’ adlı şarkıya Ali Demirel & İpek Ural yönetmenliğinde video klip çekti. Samed Behrengi’nin ‘Küçük Kara Balık’ına gönderme yapan ve kahramanın yolculuğu olgusunu anlatan ‘Karabalık’ yüksek enerjisi ve harekete geçiren sözleriyle klasik bir Multitap şarkısı. Klibini izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=CLc3x0cLbsY

Toplam on şarkıdan oluşan bu albüm farklı ruh hallerini temsil eden iki adet beşli şeklinde sunuldu. Bunun için No.3A ve No.3B seklinde birbirini tamamlayan iki farklı kapak görseli kullanıldı.

No.3A alıştığımız klasik Multitap tınılarını içeren, yüksek enerjili, esprili ve dışa dönük şarkılardan, No.3B ise daha akustik, derinlikli ve içe dönük şarkılardan oluşuyor. Her zaman olduğu gibi bu albümde de ilginç şarkı hikâyelerine, sade ama katmanlı şarkı sözlerine ve birbirinden farklı müzikal düzenlemelere yer verildi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Seni Kendime Sakladım / Yavuz Akyazıcı

Orda Ortada / Adamlar

Ve Ben Yalnız / Sevinç Tevs

DİZİ

The Crown

Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki ilk yıllarını derinlemesine inceleyen Netflix orijinal dizisi The Crown, ilk iki sezonunda Claire Foy’un etkileyici performansıyla çok konuşulmuş, kazandığı Altın Küre ve Emmy ödülleriyle başarısına başarı katmıştı.

Dizi dünyasına bomba gibi dönmeye hazırlanan The Crown’ın 3. sezonu, izleyiciyi 1963 yılına davet edecek ve The Beatles’ın yükselişi ve İngiltere futbol takımının 1966 yılında Dünya Kupası’nı kazanması gibi önemli olayları kapsayacak. Kraliçe II. Elizabeth, Britanya’nın geçirdiği hızlı değişimle baş etmeye çalışırken; Kraliyet ailesi ise monarşinin gerekleri, parçalanan kişisel hayatları ve kendi istekleri arasında bocalamaya devam ediyor.

Bununla beraber dizi, 3. sezonuyla oyuncu kadrosunda birçok değişikliğe gitti. Geçtiğimiz yıl The Favourite ile Oscar’a uzanan Olivia Colman, Claire Foy’dan rolü devralıp Kraliçe II. Elizabeth olarak karşımıza çıkıyor, Prenses Margaret rolünde ise Helena Bonham Carter’ı izleyeceğiz.

İlk iki sezonda olduğu gibi Peter Morgan‘’n yaratıcılığını üstlendiği 3. sezon, bir kez daha 10 bölümden oluşacak. The Crown’ın 3. sezonu, 17 Kasım‘da Netflix’te yayınlanacak.