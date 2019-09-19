Haftanın Pusulası

KİTAP

Evlenilecek Kadın

“Belki kadınların üniversiteye gitmelerine izin verilmemeli; böylece sonradan, düşünen kafalar olarak hayatta neler kaçırdıklarını hissetmezler.”

Margaret Atwood’un 1969 tarihli ilk romanı, feminist hareketin güçlü etkisini de haber veren eşsiz bir manifesto.

Tüketici davranışlarını ölçen bir araştırma şirketinde çalışan Marian, geleceği parlak bir hukukçu olan Peter’den evlenme teklifi alınca hiç düşünmeden kabul eder. Zaten her genç kızın rüyası değil midir bu? Ama bir anda yoluna Duncan çıkar, İngiliz edebiyatı öğrencisi, kendisine ve Marian’a bir gelecek vaat etmeyen, kayıtsız, kaygısız Duncan. Duncan ona kariyer planları dışında, tasarlanmamış, hesapsız bir dünyayı gösterir. Aşk mıdır bu?

Üstelik Marian birdenbire et yiyememeye, Peter’i, evliliği, aşkı, bedenini sorgulamaya başlamıştır. Artık evliliğe giderken kafasında kocaman bir soru vardır: Yoksa kendi bedeni de Peter için tüketilecek bir nesne midir?

(Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap/ 34 tl/376 sf

İdefix’den aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu

Aşkımız Eski Bir Roman /Ahmet Ümit/ Yapı Kredi Yayınları/224 Sf

Şehvetiye Tarikatı / İsmail Saymaz / İletişim Yayınları / 220 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?/İlber Ortaylı/ Kronik Kitap/288

ALBÜM

Melike Şahin/ Kara Orman

Kendine özgü yorumuyla alternatif müzik sahnesinde geniş ve özel bir dinleyici kitlesi bulunan Melike Şahin, “Kara Orman” isimli şarkısını dinleyicileriyle buluşturuyor. Son dönemde “Tutuşmuş Beraber” şarkısıyla yakaladığı başarı dünya listelerine de yansıyan ve Spotify’ın global müzik listelerine giren sanatçı; sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı “Kara Orman” ile dinleyicilerini duygu dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Daha önce Azize Sessions adı altında Youtube’da bir klip versiyonu yayınlanan “Kara Orman” şarkısı, yeni düzenlemesi ve kaydıyla ilk kez dijital müzik platformlarında yer alıyor. Düzenlemesinde Melike Şahin ve Yunan müzisyen Fotini Kokkala’nın imzası bulunan şarkıda öne çıkan kanun icrası da yine Fotini Kokkala’ya ait. Miks ve mastering çalışmasını Emre Malikler’in yaptığı şarkı Pür Kayıt Stüdyoları’nda kaydedildi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kate Bush/ Cloudbusting

Pilli Bebek/Bu Sen Misin?

Çamur/ Oyun Havası

FİLM

Unbelievable

Netfilix’de 13 Eylül Cuma akşamı yayımlanmaya başlayan Unbelievable kısa sürede büyük ilgi gördü.

8 bölümden oluşan ve gerçek bir olaya dayanan Unbelievable’nin oyuncu kadrosunda Emmy ödüllü Toni Collette (Grace Rasmussen), Merritt Wever (Karen Duvall) ve genç oyuncu Kaitlyn Dever (Marie Adler) gibi isimler yer alıyor.

Genç bir kadın olan Marie, maskeli ve bıçaklı bir saldırganın tecavüzüne uğradığını söyleyerek şikayette bulunur. Kanıt bulunamadığı gerekçesiyle yakınları ve polis ona inanmaz. Polis ifadesini geri aldırır hata Marie yalan ifade vermekten suçlanır. Üç yıl sonra iki kadın dedektif ülkenin farklı eyaletlerinde yalnız yaşayan kadınlara tecavüz edip iz bırakmadan kaçan maskeli saldırganın peşine düşer.