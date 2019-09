Ne okumalı? Ne izlemeli? Ne dinlemeli? İşte haftanın pusulası

KİTAP

Josef Mengele’nin Kayboluşu

Mengele, Avrupa’nın karanlıklar prensi. Kibirli doktor, çocukların bedenini yarıp açtı, onları işkenceden geçirdi, yaktı. İyi aile çocuğu, dört yüz bin insanı ıslık çalarak gaz odasına gönderdi. Uzun süre bu işten yakayı kolayca sıyıracağını sandı, kendini yarı-tanrı olarak gören, “çamurdan ve ateşten yaratılmış bir hilkat garibesi”, yasaları ve emirleri çiğneyerek kılı kıpırdamadan insanları, kardeşlerini onca acıya ve kedere boğmuş biri o.

Ölüm fabrikalarının örnek çalışanı, Atina, Roma ve Kudüs katili Mengele yaptıklarının yanına kâr kalacağını düşünüyordu. Ama işte yapayalnız, kendi varlığına çaresizce zincirlenmiş, modern Kabil Brezilya’da bir yerden ötekine göçüp duruyor. Artık Mengele’nin cehenneme inişi başlıyor. İçi içini yiyecek ve gecenin karanlığında yolunu kaybedecek.

Olivier Guez’in insanın en koyu karanlığına dalabilecek yürekli okurlar için gerçekten soluk kesici romanı, 2017 Renaudot Ödüllü Josef Mengele’nin Kayboluşu, 20. yüzyılın belki de en vicdansız adamının II. Dünya Savaşı’nın ardından Güney Amerika’da kaçak olarak geçirdiği otuz yıllık serüvene mercek tutuyor. (Tanıtım Bülteninden) Profil Kitap / 224 sf / 27,50 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 288 sf

Beren ile Luthien / J.R.R. Tolkien / İthaki / 281 sf

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi / Akilah Azra Kohen / Everest / 592 sf

ALBÜM

Tool / Fear Inoculum

Milyonlarca insanın merakla beklediği albüm sonunda çıktı. ABD’li grup Tool, yeni albümü Fear Inoculum’un tamamını yayınladı. 10 şarkıdan oluşan 86 dakikalık albüm, grubun 13 yıl sonra çıkardığı ilk albüm olma özelliği taşıyor. Bu ay içerisinde albümle aynı adı taşıyan bir tekli yayınlayarak beklentiyi yükselten grup, eski günlerindekinden pek de farklı tarza bürünmeyen yeni bir albümle dinleyicileriyle buluştu. Tool’un yeni albümü çıktığı ilk günde milyonları aşan dinlenme sayısına ulaştı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Periode bleue / Jane Birkin

Arapina / Melike Şahin & Cem Köklükaya

Hava Karanlıkken / Okan Kaya

DİZİ

Please Like Me

Please Like Me, her bölümü 25 dakika süren bir Avustralya komedi dizisi. 2013’te TV’de yayınlanmaya başlayan dizi 4 sezon sürdü ve maalesef dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Josh Thomasdevamının gelmeyeceğini twitter hesabından açıkladı. İlk ve son sezonu 6 bölümden, 2. ve 3. sezonları 10’ar bölümden oluşan bu “sıra dışı” dizi, ağır mevzulara odaklanan uzun dizilere ara vermek isteyenler için birebir!

Please Like Me’de kahramanımız olan Josh, kız arkadaşıyla arası açıldıktan sonra aslında eşcinsel olduğunu anlıyor. Josh’un eski kız arkadaşı olan Claire ve en iyi erkek arkadaşı, heteroseksüellikten gayliğe geçiş döneminde Josh’a yardımcı oluyor. Sadece ikili ilişkileri anlatmayan dizide, Josh’un annesinin intihara teşebbüs etmesiyle ona bakmak zorunda kalması da eğlenceli bir dille anlatılıyor. Son derece komik, akıllı bir kurgusu olan ve Netflix’te izlenebilecek bu dizi, başrolü üstlenen Josh Thomas’ın aynı adlı stand-up şovundan uyarlanmış. İzleyin seveceksiniz.