Haftanın Pusulası

KİTAP

Belleğin Girdapları

Behçet Çelik’in yeni kitabı Belleğin Girdapları İletişim Yayınları tarafından 21 Haziran’da yayımlanıyor.

Belleğin Girdapları, kaçmak isteyen bir adamın hikâyesi. Günlük hayatın getirdiklerinden, insan ilişkilerinin yoruculuğundan ve aslında, bunlara uyum sağlayamayan kendisinden kaçmak... Onunkisi yeni bir hayat beklentisi değil, en fazla “iyi olacak” sezgisi… Daha iyi hatırlayabilmek için yaşadıklarını yazmayı istese de hatırlamaktan, bir “hayıflanma kuyusuna” düşmekten korkuyor. Ama kaçamıyor… Kaçabildiği en uzak nokta, “şehrin sonunda” bir yerleşim yeri: Ona tekinsiz hatta giderek tehditkâr gelen atmosferiyle, gerçek bir inzivaya izin vermeyen, “öfkelenememenin yorgunluğuyla” kendi boşluğuna düşüşü hızlandıran bir mahalle, “Serpmetepe.”

Behçet Çelik, bir adamın zihninin derinlerine iniyor, katman katman onu keşfediyor. Edebiyat yolculuğunun en derinlikli karakterlerinden birine, kusursuz bir üslupla imza atıyor. (Tanıtım Bülteninden) İletişim / 266 sf / 31 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik / 288 sf

Gör Beni- İki Devrin Hikayesi / Akilah Azra Kohen / Everest / 592 sf

Pia Mater / Serkan Karaismailoğlu / Elma / 424 sf

ALBÜM

Göksel / Hiç Yok

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı “Bu Da Geçecek” çalışmasıyla ses getiren Göksel'in söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise başarılı aranjör Ozan Çolakoğlu'na ait olan “Hiç Yok” isimli yeni single çalışması Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda ve radyolarda yerini aldı!

“Hiç Yok” 80'li yılların synth pop şarkılarına selam gönderirken, etkileyici sözleri, Göksel'in başarılı yorumu ve güçlü soundu ile Türk Pop Müziği'ne de yeni bir yol açıyor...

Geçmişin ışıltılı disco kraliçelerinden ilham alan Göksel, yenilikçi ve güçlü imajı ile dikkat çekiyor. Yönetmenliğini ve imaj fotoğraflarını ünlü moda fotoğrafçısı Koray Birand'ın üstlendiği çekimlerde, sanatçının kostümleri Özlem Kaya ve Özgür Masur tarafından tasarlandı. Bu özel çalışmada Göksel'in stil danışmanlığını ise Burak Sanuk üstlendi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Somehow / Tom Odell

I Don’t Want To Change You / Daimen Rice

Chatau / Angu&Julia Stone

DİZİ

Fleabag

Fleabag altı bölümden oluşan bir İngiliz komedi dizisi. Amazon üzerinden yayınlanan BBC3 dizisi, aslında 2013 Edinburgh Festivali’nde Fringe First Award sahibi tek kişilik bir tiyatro metninden uyarlandı. Yazan, oynayan ve televizyona uyarlayan ise aynı isim: Phoebe Waller-Bridge. Fleabag, Londra’da ayakta kalmaya çalışan, tuhaf bir aileye sahip, beş parasız ve yalnız, bir orta sınıf mensubu kadının hikâyesi. En yakın arkadaşını bir kazada kaybetmesinin ardından bu taze trajediyle baş etmeye çalışırken, hayata tutunmaktaki ısrarını hepsi birbirinden kaçık aile fertleri aracılığıyla anlatıyor. Mesafeli babası, dayanılmaz ölçüde alaycı ve itici üvey annesi, gergin ve muhafazakâr ablası ve tek gecelik ilişkileri etrafında dönen bu komik evren ekranın karşısındaki izleyicilerde sağlam bir empati duygusu yaratıyor. Dizinin ikinci sezonu da yayında!