Haftanın Pusulası

KİTAP

Bay Less

Amerikan edebiyatının mizahi yanı kuvvetli, yaratıcı seslerinden Andrew Sean Greer, son romanı Bay Less ile 2018 Pulitzer Ödülü’ne layık görüldü.

Elli yaşına basacak, başarısız bir romancı Bay Less. Bir gün posta kutusunda o düğün davetiyesini görür: Dokuz yıl beraber olduğu eski erkek arkadaşı nişanlanmış, şimdi de evleniyor. Bay Less düğüne gidecek mi peki? Gitse rahat edemeyecek, gitmese de kaçıyor gibi hissedecek. Çalışma masasının üstünde, dünyanın dört bir yanında yapılacak, çok da mühim olmayan edebiyat etkinliklerinin davetleri. Bay Less düğüne gitmeyecek elbette. Bahanesi de hazır. Bütün davetleri kabul edip yola çıkacak: Meksika. İtalya. Almanya. Fransa. Fas. Hindistan. Japonya. Bay Less, Paris’te âşık olacak belki, Güney Hindistan’da şu pek de iyi olmayan roman dosyasını düzeltmeye çalışacak, uçağı Japonya’ya indiğinde bavulunu bulamayacak… Bir ara da elli yaşına basacak işte.

Andrew Sean Greer, “turist Amerikalı”yla alay ederken kültürün, cinsiyetin, yaşın ötesinde bir aşk hikâyesini, dehanın yakınında olmanın ama o yüceliğe asla erişememenin acısını mizahı asla unutmadan anlatıyor. Bay Less, yanlış anlaşılmalar, sonu gelmeyen hatalar ve insan kalbinin derinliklerine dair bir roman. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 248 sf

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Yasalar / Platon (Eflatun) / Pharmakon Kitap / 440 sf

Türkiye’nin İhyası Mümkün mü? / Demetrius Georgiades/ İstos Yayıncılık / 152 sf

Devran / Selahattin Demirtaş / İletişim Yayınları / 138 sf

ALBÜM

SODA / Seviyor Sevmiyor

2001 yılında, Candaş Ergezen, Okan Can Taşkın ve Cenkay Üstün tarafından kurulan grup, üniversite yıllarından bu yana birlikte sürdürdüğü başarılı müzik çalışmalarını Beta Records ile birlikte bir maxi single ile taçlandırarak müzikseverler ile paylaşıyor. Alternatif rock tarzında, “Artık seni sevmiyorum” ve “Yalanlar Ayrılıklar” isimli iki şarkıdan oluşan ilk maxi single “Seviyor/Sevmiyor” adı ile digital platformlarda yer alırken insan hayatındaki ikilemlere ve değişkenlere de dikkat çekiyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Hüsnü Arkan&Erkan Oğur / Fikrim Yok

Ahmet Aslan&Kemal Dinç / Gül Yüzlü Sevdiğim

Grup Abdal / Yağmur Yağar Taş Üstüne

DİZİ

Death To Me

Two Broke Girls’ün de yaratıcısı, seceresi komedi açısından zengin Liz Feldman’ın yeni dizisi Dead To Me Netflix’te yayınlandı. Eşini trafik kazasında kaybeden bir kadının kocasına çarpıp kaçan kişiyi bulmaya çalışması ana unsur olsa da, diziyi tanımlarken suç, komedi, aksiyon gibi tek bir kelime bulmak zor. Jen karakterini, Married with Children’dan sonra kariyer olarak tam da yüzü gülmeyen Christina Applegate oynuyor. Dizinin büyük bir bölümünde stresli, yas sürecinde, sinirli bir karakter olan Jen dizideki kara komedinin yararlandığı ana damar. Christina Applegate tam olarak oynadığı karakterin hakkını vererek kendi hikayesini bizlere geçiriyor. Judy karakterini canlandıran Linda Cardellini ise çıtayı gerçekten çok yükseklere taşıyor. Keyifle kadın başrolleri izlemek, gerilmek, üzülmek ve arada gülmek isteyenler için biçilmiş kaftan.