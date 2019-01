Haftanın Pusulası

KİTAP



Ağaçlar



“Üzgün olduğumuzda ve hayata katlanamadığımızda bir ağaç şöyle konuşabilir bizimle: Sus! Bak bana! Yaşamak kolay değil, yaşamak zor değil. Bunlar çocuksu düşünceler. Bırak konuşsun içindeki Tanrı, o zaman susacaklar. Yolun seni anandan ve yurdundan uzaklaştırdığı için endişelisin. Ama attığın her adım, her yeni gün seni anana yaklaştırır. Orası ya da şurası değildir yurdun. Yurt ya içindedir ya da hiçbir yerde.



Yollara düşme özlemiyle kederlenir yüreğim, akşamları rüzgârda uğuldayan ağaçları duyduğumda. Sessizce, uzun uzun dinlerseniz, bu özlemin esası da anlamı da çıkar ortaya. Sanıldığı gibi acıdan kaçıp gitme arzusu değildir bu. Yurda, ananın belleğine, hayatın yeni kıssalarına duyulan özlemdir. Eve götürür insanı. Her yol eve götürür, her adım doğumdur, her adım ölümdür, her mezar anadır.



Böyle uğuldar ağaç, çocuksu düşüncelerimizden ürktüğümüz akşam vakitlerinde. [...] Ağaçları dinlemeyi öğrenen, ağaç olmayı arzulamaz artık. Kendisi dışında başka bir şey olmayı arzulamaz. Yurt budur. Mutluluk budur.” (Tanıtım Bülteninden) Kolektif Kitap / 104 sf / 24 TL



İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre yeni yılın ilk haftasında çok satan kitaplar arasında şunlar var:



1. Kıyı / Wajdi Mouawad / İmge / 191 sf / 19 TL

2. Filler Sultanı / Yaşar Kemal / Yapı Kredi / 20 TL

3. Horasan Kürtleri / Selim Temo / Alfa / 718 sf / 49 TL







ALBÜM



Ozbi / Serserilik ve Şiir



Şehrin “serseri şairi” Ozbi, yeni albümü Serserilik ve Şiir’i tüm dijital platformlarda sevenlerinin beğenisine sundu. “İtaatkâr bir köle olmaktansa isyankâr bir serseri olarak ölmeyi tercih ederim” diyen Ozbi, yeni albümünde sokağın içinden bir serserinin üstünde şiirin nasıl duracağını işliyor.



Özellikle yazım biçimi ve lirik anlayışı ile Rap’i bir şiir türü olarak yansıtan, kendine has tiyatral üslubu ve canlı performanslarıyla toplumun pek çok farklı kesimine hitap eden Ozbi, Asi, Halk Edebiyatı ve Rakılı Live Serileri ile oluşturduğu güçlü belleği yeni albümüSerserilik ve Şiir’le derinleştiriyor.



Ruhu doyuran şarkılar:



1. Nem Kaldı / Feridun Düzağaç

2. İnsanım Nihayetinde / Sertab Erener

3. Olmazlara Yandım / Ozbi





DİZİ



Unbreakable Kimmy Schmidt

Bu hafta size bir komedi dizisi önereceğiz. Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu/senarist Tina Fey'in ellerinden çıkan Unbreakable Kimmy Schmidt’in başrolünde The Office dizisi, Nedimeler (Bridesmaids) ve Liseli Polisler (21 Jump Street) gibi filmlerden hatırlanabilecek Ellie Kemper yer alıyor. Kadroda ayrıca Jane Krakowski, Tituss Burgess, Sara Chase, Joey Lauren Adams ve Carol Kane gibi isimler bulunuyor.

Peki dizinin konusu ne? Bir tarikata bağlı olan Kimmy, kıyametin geleceğini zannederek 15 sene boyunca yer altında, dış dünyadan habersiz yaşamıştır. Bir operasyon sonucu kurtulan kahramanımız, yeni bir hayat kurmaya karar verir ve New York'a taşınır. Tanımadığı gay bir adamla ev arkadaşı olur ve sosyetik bir ailenin çocuğuna bakıcılık yapmaya başlar. Ancak bu yeni hayatına alışması kolay olmayacaktır.

Unbreakable Kimmy Schmidt, Ocak ayında yayınlanacak son sezonuyla ekranlara veda edecek. Dizi geçtiğimiz aylarda dördüncü sezon prömiyerini yapmış, ancak sezonun yalnızca ilk altı bölümü izleyici karşısına çıkmıştı. Geri kalan altı bölümün önümüzdeki Ocak ayında yayınlanacağı açıklandı. Bölümler, dizinin final sezonuyla birlikte 25 Ocak’ta 2019’da Netflix’te izleyici karşısına çıkacak.