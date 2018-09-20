Haftanın Pusulası

KİTAP

Büyük Savaşın Hafıza Mekânları

Büyük Savaşın Doğu ve Batı cepheleri, Gelibolu ve Alsace Lorraine hafıza mekânları. Her iki örneğin tarihsel, kültürel, özgül koşullarından doğan farklılıkları var. En büyük benzerlikler milliyetçilik alanında ortaya çıkıyor. E. Zeynep Suda, Dünya Savaşının iki cephesi olan Gelibolu ve Alsace Lorraine’i inceledi. Yazılama / 184 sf / 20 TL

İmiş

Hassas terazi ile ölçülmüş dili ve anlatımıyla İmiş, değer yüklü eylemlerin izini sürebileceğiniz bir roman. Sahnede soğukkanlı bir soytarı, mutsuz ama inadına “gösteriyi devam ettiren” İmişaba’nın yaşamından bir kesit. Kırmızı Kedi / 116 sf / 10 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü -Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme / Şebnem Çiler Tabakçı / İmge / 333 sf / 38 TL

Labirent / Burhan Sönmez / İletişim / 123 sf / 17 TL

Değişim Sürecinde Türkiye / Mahfi Eğilmez / Remzi / 247 sf / 30 TL

ALBÜM

Peyk / Lay Lay Lom

Sıkı bir hayran kitlesi bulunan Peyk, 4 yıllık bir aranın ardından yeni albümü Lay Lay Lom’u yayınladı. Aradan geçen yıllarda çalışmaları ve konserleriyle sağlam bir kitleye hitap eden grup geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni albümü Lay Lay Lom sürprizleriyle birlikte geldi. Bunlardan en dikkat çekici olanı kuşkusuz Peyk ve Fuat’ın, albümle aynı ismi taşıyan düeti “Lay Lay Lom”. Her zaman olduğu gibi toplumsal göndermeleri şarkılarında eksik etmeyen grup, farklı bir müzik türünde ama tıpkı onlar gibi toplumsal meselelere değinen Fuat ile ortaya başarılı bir çalışma çıkarmış.

Albümde dikkat çeken bir başka şarkı “Uyan” ise aslında bir Yunanca şarkı ve orijinal adı “To Minore Tis Avgis”. Peyk’in yorumu da kulakları serinleten cinsten…

Yedi şarkıdan oluşan albümde Peyk, bir de tamamı İngilizce olan Nobody ile dikkat çekici bir çalışmaya imza atmış. Albüm lansman konseri ise Kadıköy’de olacak. 28 Eylül Cuma akşamı Fuat’ın da katılımıyla Peyk, yeni albümden şarkılarla Kadıköy Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

Adamlar / Hikâye

MFÖ / Ruh halim yerlerde

Can Bonomo / Keyfim kaçık acık

FİLM

Kardan Adam

Yapımcılığını Martin Scorsese’nin yaptığı Kardan Adam, Jo Nesbø’nun çok satan kitabının gerilim yüklü uyarlaması. Deneyimli bir cinayet araştırma ekibinin baş dedektifi (Michael Fassbender) ilk karın düştüğü bir kış günü ortadan kaybolan kurbanın akıbetini araştırmaya başladıkça hiçbir zaman yakalanamamış eski bir seri katilin yeniden harekete geçmiş olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Dedektif, bir sonraki kar yağışı başlamadan bu akıl almaz şeytanı durdurmak istiyorsa keskin zekâlı genç bir dedektifin de (Rebecca Ferguson) yardımıyla çoktan kapatılmış eski vakalarla günümüzün vahşi cinayeti arasındaki bağı bulmak zorundadır.