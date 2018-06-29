Haftanın Pusulası

KİTAP

İntiharın Tarihi

Elinizdeki eser, Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyette intiharın kişisel, siyasal ve toplumsal anlamını sorguluyor. Siyasi iktidarların ve toplumun kınamadan acımaya varan ama her halükârda savaşılması gereken bir musibet olarak gördüğü intiharın gerçek ve kurgu dünyasındaki izi sürülürken mümkün olduğu ölçüde müntehirin (intihar edenin) sesinin de dinlenmesine dikkat ediliyor. Zira bugün olduğu gibi geçmişte de müntehir, intiharın insanın özel hayatını ve işini tehlikeye sokabilecek bir skandal sayılabildiğinin farkında olduğundan konuşmaya hiç de istekli değildir. İntihar çoğunluğun gözünde saygınlığı olan bir hastalıktan farklı olarak bir irade zayıflığı ve zorluklar karşısında zayıfların mağlubiyet ilanıdır. Kendilerini toplumsal düzenden sorumlu görenler için ise, kişisel bir felaketten ziyade gelecek nesilleri tehdit eden ahlaki, tıbbi ve toplumsal bir sorun olarak önem taşır. İntiharın bu çok yönlü özelliğini dikkate alan bu çalışmada sayılar ve genellemelerin hâkim olduğu bir yaklaşım yerine, insanların kendileri hakkında anlattıklarıyla diğer tarafların anlattıklarını bir arada vermeye, böylece konuya dair yaklaşım farklılıklarını göstermeye çalıştık. (Tanıtım Bülteninden) Kitap Yayınevi / 125 sf / 25 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Hippi / Paulo Coelho / Can / 264 sf / 25 TL

Anlam Arama / Hazal Yılmaz / Karakarga / 149 sf / 16 TL

Beyaz Zambaklar Ülkesi / Grigoriy Petrov / Remzi / 176 / 12,50 TL

ALBÜM

Mabel Matiz / Maya

Müzisyen Mabel Matiz’in yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı 4. stüdyo albümü “Maya”, 20 Haziran tarihinde dijital ve fiziksel platformlarda yayımlandı. Anadolu ezgilerinin elektronik altyapılarla, analog synth ve arpeggiator soundlarıyla birleştirildiği, yer yer 70’ler Anadolu pop ve saykodelik dünyalarına referanslar içeren; folk, synth pop, disko, trap gibi birbirinden farklı türlerin bir araya getirildiği albümün prodüktörlüğünü, Mabel Matiz ve Sabi Saltiel birlikte üstleniyor. Kayıtları, Zoom Music yapımcılığında Kadıköy / Moda Gevrec stüdyolarında yapılan albümde Gülden Karaböcek, elektronik kulvarın önde gelen prodüktörlerinden Ah! Kosmos ve güçlü kadın vokallerden Sibel Gürsoy, kendilerine özgü personalarıyla albümde farklı şarkılarda sanatçıya eşlik ediyorlar.

Çift CD yayınlanan ve CD versiyonunda intro dahil 21 parçanın yer aldığı albüm, fiziksel olarak iki farklı versiyonda dinleyenlerin beğenisine sunuluyor. İmzalı Digipack deluxe versiyonunda, sürpriz Mabel Matiz poster ve görselleri müzik arşivcilerini bekliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Düştüysek Kalkarız / Yonca Lodi

Ya Bu İşler Ne / Mabel Matiz

Koru Kendini / Ahmet Kaya

FİLM

Beni Adınla Çağır

4 dalda Oscar adayı ve En İyi Uyarlama Senaryo Dalında Oscar ödüllü bir film…

1983 yazında, İtalya’nın kuzeyinde 17 yaşındaki Elio Perlman (Timothée Chalamet) günlerini, ailesinin 17 yüzyıldan kalma villasında geçirmektedir.

Miskince notaların kopyasını çıkarıp, arkadaşı Marzia (Esther Garrel) ile flörtleşmektedir.

Bir gün, doktora tezi üzerinde çalışan 24 yaşındaki Oliver (Armie Hammer) Greko-Roman kültür alanında çalışan Elio’nun babasına (Mark Stuhlbarg) yardım etmek için yanlarına gelir.

Elio ve Oliver kısa bir süre içinde bu yazın, hayatlarını sonsuza dek değiştireceğini fark ederler.