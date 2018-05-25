Haftanın Pusulası

KİTAP

Benim adım 1864: Çerkes Hikâyeleri

21 Mayıs 1864 dünyanın her yanındaki Çerkeslerin kara günüdür. Elbruz Aksoy’un Çerkeslerle yaptığı sözlü tarih çalışmalarından oluşan ‘Benim adım 1864: Çerkes Hikâyeleri’ bu kara günle Osmanlı’nın dört bir yanına saçılan Çerkeslerin hikâyesini anlatıyor.

Büyük Sürgünle Osmanlı’nın dört bir yanına dağılan Çerkeslerden “Türk ırkının necip güzelliğini” temsil eden “Çerkes prensesi” Keriman hanımdan, Çerkescesi tek kelimeden ibaret olana… “Köle”den “at hırsızı”na… “Ermeni yetimi” tutandan, “devletine hayırlı bir asker” olana 17 hikâyeden oluşan kitap bir halkın “tutunma” mücadelesini anlatıyor. Ermeni, Türk, Çerkes… Türkiye halklarının birbirine geçen ve gerçek hikâyelerinden oluşan kitap “Büyük Çerkes Sürgün”nün 154. yılında unutmaya ve unutturmaya karşı hatırat niteliği taşıyor.İletişim Yayınları / 287 sf / 27 TL

D&R Kitap ve Müzik Mağazasından aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Ben Ney’im / Hakan Mengüç / Destek / 304 sf / 22 TL

Fahrenheit 451/ Ray Bradbury/ İthaki / 208 sf / 20 TL

Ikigai – Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı / Hector Garcia , Francesc Miralles/ İndigo / 176 sf / 17 TL

ALBÜM

İlhan Şeşen feat. Burçin Büke / Ciddi Eğlence

Usta müzisyen İlhan Şeşen ve dünya çapında tanınmış piyanist Burçin Büke’nin etkileyen performansı, eğlenceli ve ciddiyet sahibi müzikleri, yenilikçi bir üslüpla harmanlanarak bu albümde buluşuyor. Deneyimli müzisyenler bu yöntemle eserleri formüle ederek hem müziğin ciddiyetini hem de eğlenceli yönünü dinleyiciye yansıtmayı hedefliyorlar.

İlhan Şeşen, geçtiğimiz aylarda Sony Music imzasıyla yayınladığı “İstanbul’lu Şarkılar” albümünden sonra, şimdi de sözü ve müziği usta müzisyen İlhan Şeşen’in kendisine, tüm düzenlemeleri ise dünya çapında başarılarını ispatlamış piyanist Burçin Büke’ye ait olan, İlhan Şeşen ve Burçin Büke ortaklığında derlenen “Ciddi Eğlence” albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Avrupa’daki klasik müzik jargonundan ilham alınarak oluşan “Ciddi Eğlence” albümü, İlhan Şeşen’in sevilen eserleri ve Burçin Büke’nin seslendirdiği dünya klasiklerinin tınılarıyla buluşarak dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

Gaye Su Akyol- Ruhun Ölmüş Senin

MFÖ- Sakın Gelme

Ardıç Duygu&Doğan Duru / Sen Siyah Ben Beyaz

DVD

Prestij

Öğrenmek için birisini öldürmeyi göze alabileceğiniz bir sır var mı?

Usta yönetmen Christopher Nolan’ın (Dark Knigt Serisi, Interstellar) bu büyüleyici ve şüphe yüklü filminde, Hugh Jackman ve Christian Bale şöhrete giden yolda ilerleyen iki genç sihirbaz rolündeler. Ortak olarak çalışan ikili, en büyük numaraları ters gidince, aralarında ömür boyu sürecek bir düşmanlık başlar; ikisi de bir diğerini geçme ve altüst etme niyetindedir. Sürdürdükleri aşırı rekabet, her numarayla ve her gösteriyle daha da büyür ve tehlikeli bir boyuta ulaşır. Bu iki oyuncuya aralarında Michael Caine, Scarlett Johansson ve David Bowie gibi dev isimlerinde bulunduğu muhteşem bir yardımcı oyuncu kadrosu eşlik ediyor.