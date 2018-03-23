Haftanın Pusulası

KİTAP

İstanbul Batakhaneleri

Ve Yayınevi’nden çıkan İstanbul Batakhaneleri adlı kitabında Adnan Veli, İstanbul’un pek bilinmeyen, karanlıkta kalan, hep merak edilen, maceralar ve trajedilerle dolu dünyasına götürüyor okuru.

Gizlenmiş bir kimlikle, sade bir vatandaş olarak hayatın çeşitli alanlarında “rol alarak” gözlemlerini yazıya dökmek çok eski bir gazetecilik tekniğidir. Adnan Veli birçok bakımdan tehlikeli sayılabilecek bu çalışma biçimini seçmiş, İstanbul’un kumarhane, bar, pavyon, randevuevi gibi mekânlarında batakhane insanları olarak nitelendirdiği kumarbazlar, külhanbeyleri, uyuşturucu bağımlıları, kadın satıcıları ve hayat kadınları arasında bir hayli zaman geçirmiş, tanıklıklarını günü gününe gazetesine yetiştirmiştir. Adnan Veli, kendini olayların parçası kıldığı için yaşananlar içselleşmiş ve sonuçta sıradışı iç dünya tahlillerine ulaşılmıştır. İstanbul Batakhaneleri, benzersiz bir gazetecilik deneyimi ve edebiyatımız için bir başyapıt olarak önümüzde duruyor. Turgut Çeviker’in derleyerek yayıma hazırladığı kitabı Mümtaz Arıkan resimledi. (Tanıtım Bülteninden) Ve Yayınevi / 280 sf / 25 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Mülksüzler / Ursula K. Le Guin / Metis / 384 sf / 32 TL

/ Ursula K. Le Guin / Metis / 384 sf / 32 TL Köşe Gönderinin Bir Metre Kadar Gerisi / Elif Çongur / İmge / 298 sf / 19 TL

/ Elif Çongur / İmge / 298 sf / 19 TL Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit / Everest / 398 sf / 25 TL

ALBÜM

Ezginin Günlüğü / Aşk Zamanı

Ezginin Günlüğü’nün18. stüdyo albümü çıktı. Deniz Sujana, Çağrı Çetinsel, Cafer İşleyen, Can Göktürk, Nadir Göktürk, Erkan Gürer ve Güven Şancı’dan oluşan grubun “Aşk Zamanı” isimli yeni albümleri 15 Mart’ta DokuzSekiz Müzik yapımcılığında müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı. Grup kendi sözlerinin yanı sıra, klasikleşmiş olarak Ataol Behramoğlu ve Nazım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirlerini de besteledi. 12 şarkıdan oluşan albümünün ilk klibi “Aşk Zamanı” isimli şarkıya Adil Yalçın yönetmenliğinde çekildi. Müzikal çeşitliliği, vokal armonileri, güçlü şarkı sözleri ile dinleyicileri ile aralarında organik bir bağ kuran grup, çizgisinden ödün vermeden yeniden dinleyicisi ile buluşuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Nazan Öncel feat Manuş Baba / Kimler Gelmiş

/ Kimler Gelmiş Karsu / Jest Oldu

/ Jest Oldu Nilipek &Can Kazaz / Kendi Halimde

ALBÜM

Her Şeyin Teorisi

Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde okuyan sağlıklı ve aktif bir gençtir. Kendisiyle aynı üniversitede okuyan Jane Wilde (Felicity Jones) ile tanışıp âşık olduğu sıralarda, henüz 21 yaşındayken, doktorlar dünyasını sarsacak bir teşhis koyar. Jane'in aşkı ve tükenmeyen desteğiyle Stephen, çok az zamanı kaldığı söylenmesine rağmen en iddialı bilimsel çalışmasını tamamlar. Jane ve Stephen, imkânsız görünen birçok engeli aşarken kimsenin hayal dahi edemeyeceği başarılara ulaşırlar. Geçen hafta kaybettiğimiz bilim insanı Stephen Hawking’in yaşamından bir kesit… Oscar, Altın Küre ve Bafta ödüllü filmi mutlaka izleyin!