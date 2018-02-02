Haftanın Pusulası

KİTAP

Değiştirilmiş Karbon

21. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Değiştirilmiş Karbon’dan uyarlanan ve Netflix’in yayımlayacağı distopik dizi Altered Carbon, 2018’in en çok seyredilecek projelerinden biri olmaya aday!

25. yüzyıl. İnsanlık BM’nin gözetimi altında tüm galakside hüküm sürmekte. Irk, inanç ve sınıf farklılıklarının hâlâ devam ettiği bu dönemde teknolojideki yükseliş hayatı âdeta baştan tanımladı. Bir insanın bilinci depolanarak yeni bir bedene (ya da “kılıf”a) kolayca indirilebilir hale geldi ve ölüm olgusu, ekrandaki bir bip sesine indirgendi.

Eski bir asker ve BM elçisi olan Takeshi Kovacs daha önce de öldürülmesine rağmen son ölümü bilhassa acı vericiydi. Evinden 180 ışık yılı uzakta, eski adıyla San Francisco, yeni adıyla Bay City’de yeni bir bedende uyanan Kovacs kendini, “varoluş”u alınıp satılır şeyler olarak gören bir topluma göre bile karanlık ve büyük ölçekli bir komplonun tam merkezinde buldu. Dünyanın en güçlü insanlarından biri olan Laurens Bancroft bir ölümün sırrını açığa çıkarmak için Kovacs’ı tutmuştu: Kendi ölümünün. (Tanıtım Bülteninden) İthaki / 496 sf / 32 TL

Kitap Yurdu, Idefix ve D&R kitap sitelerinin hazırladığı listelerden derlenen 2017 yılının şu ana kadar en çok satan üç kitabı şunlar oldu:

Elia ile Yolculuk-Zülfü Livaneli

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu-Stefan Zweig

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ALBÜM

Koray Çelik / Sevgiliye Ağıt

Koray Çelik, yeryüzünde kaybolmaya yüz tutmuş diller arasında gösterilen Hemşince dilinde şarkılar söyleyerek müzik hayatına başladı. Ve Meluses grubuyla birlikte 2015 yılında ilk albümleri olan Ghadulik’i yayınladı. 2017 yılı itibariyle solo çalışmalarına başlayan Koray Çelik, ilk solo parçası ve video klibiyle birlikte dinleyenlerinin karşısına çıktı.

Söz ve müziklerini Mağruf Kibar’ın yazdığı parçayı Koray Çelik seslendirdi. Parçanın hikayesine devamla bir de video klip çekildi. Murat Şenöy yönetmenliğindeki klibin görüntü yönetmenliğini Ufuk Yılmaz üstlendi. Necmettin Çobanoğlu ile Nur Sürer’in başrolleri paylaştığı video klip, parçanın taşıdığı hikayeyi bütünleyen bir ilerleyişle oluşturuldu ve çekimleri tamamlandı.

2009 yılında kurulan Meluses grubunun dile getirdiği müzikal yorumun ötesinde, bu kez Sevgiliye Ağıt parçasının kendini var etmesinde Karadeniz ezgilerinin hâkim olduğu parça, Koray Çelik’in solo olarak yer aldığı bir parça olarak karşımıza çıkıyor.

Ruhu dinlendiren şarkılar:

- Muteriz / Neyse & Deniz Tekin

- Ona / Sena Şener

- Yaşamak Ne Güzel Şey / Nilüfer&Kargo

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DVD

Dangal

Aamir Khan'ın yapımcılığını yapıp başrolünde yer aldığı Dangal, eski bir güreşçi olan Mahavir Singh Phogat ile türlü zorluklara rağmen güreş eğitimi verdiği kızlarının hikâyesini anlatıyor.

2010 Olimpiyat Oyunları… Hindistan, tarihi boyunca güreş dalında hiç altın madalya kazanmamıştı. O yıl yarışa 22 yaşındaki Geeta Phogat katıldı. Olimpiyatlara Hindistan'ı temsilen katılan ilk kadın güreşçi olan Geeta, aslında hiç “profesyonel” güreş eğitimi almamıştı. Onu, genç yaştan itibaren kendisi de güreşçi olan babası yetiştirmişti. Ama Geeta, tüm engelleri aşarak Hindistan'a güreş dalında altın madalya getiren ilk sporcusu olmayı başararak tarihe geçti. 2014 yılında yapılan bir sonraki Olimpiyat oyunlarında ise Geeta'nın kız kardeşi Babita Kumari, ülkeye bir altın madalya daha kazandırdı.