Haftanın Pusulası

KİTAP

Sardalye Sokağı

Konserveciliğin zirveye ulaştığı 1930’lar Amerikası’nda fabrika işçilerinin yanı sıra sanatçılar, bilim insanları, fahişeler ve serserilerin bir arada yaşadığı bir dünyadır Sardalye Sokağı. Memleketi California’daki bu küçük sokağın tüm renkliliğini, canlılığını, yaşanılan çelişkileri ve kavgaları okurla buluşturan John Steinbeck, gerçek hayattan esinlenerek unutulmaz karakterler yaratır.

Renkli tiplemelerin ve olayların süslediği hikâyede, çalışmayı, düzenli bir hayat sürmeyi, sıradanlaşmayı inatla reddeden Mack’in başını çektiği aylak takımı sistemin dışında yaşamanın, sömürü çarklarına başkaldırmanın, dayanışmanın, ihtiyaç duyulan kadarıyla yetinmenin ete kemiğe bürünmüş halidir. Her insan gibi hata yapan, kimi zaman coşan, kimi zaman hayata küsen, planlarını her zaman istediği gibi hayata geçiremeyen tüm tanıdık karakterlerin sıradan yaşamlarından sarsıcı kesitlerle gerçek dünyayı usta yazar Steinbeck’in gözlerinden görmek isteyenler için... (Tanıtım Bülteninden)

İnkılap Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Elia İle Yolculuk / Zülfü Livaneli / Karakarga Yayınevi / 120 sf / 14,50 TL

Kongo’ya Ağıt / Jean Christophe Grange / Doğan Kitap / 608 sf / 25,60 TL

Karanlık Sular / Paula Hawkins / İthaki Yayınları / 400 sf / 21 TL

***

ALBÜM

Uzun Yol Şarkıları

Son 5 yıldır Artist Müzik tarafından yayınlanan “Uzun Yol Şarkıları” serisinin en çok ilgi gören 3 albümü, gördüğü ilgi üzerine çok özel fiyatla box set olarak satışa sunuluyor.

Dinleyicilerin arşivlerindeki eksikleri tamamlamaları ve sevdiklerine hediye etmeleri için kaçırılmaz bir fırsat... “Uzun Yol Şarkıları” serisinin takipçilerinin bildiği üzere albümde, tatil yolu boyunca keyifle dinlenecek birçok farklı tarzda şarkı bir araya getiriliyor.



Ruhu doyuran şarkılar:

Sugarpie and the Candymen - Bang Bang

Leo Mancini - Everybody Wants to Rule the World

Captain Jack - Sunshine Reggae

***

DVD

Cesaretin Var mı Aşka?

Sophie normlara uymayan karakteri nedeniyle çevresi tarafından pek de sevilmemektedir. Annesi kanser olan ve artık gün sayan Julien ise küçük yaşta annesini kaybetmek gibi bir acıyı göğüslemeye hazırlanmaktadır. Bir gün tesadüfen tanışırlar ve cesaret üzerine kurulu, hiç bitmeyen, her ortama uygulayabildikleri bir oyunla hızla arkadaş olurlar. Bu kışkırtıcı oyunları, zamanla basit bir oyun olmaktan çıkıp birbirlerine cesaret aşılamalarını sağlayan bir yaşam biçimine dönüşür. Büyüdükten sonra oyunlarının aşka dönüştüğünü hisseden çift, aşkın etkisine kapıldıkça oyunları da daha tehlikeli bir hal alacaktır. 2003 yapımı filmde başrolü paylaşan Guillaume Canet ve Marion Cotillard, sonrasında gerçek bir birlikteliğe yelken açtılar. Hala evli çiftin son filmi Rock’n Roll ise şu sıralar sinemalarda gösterimde.