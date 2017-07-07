Haftanın Pusulası

Sarışın Türk

ABD’li tarihçi profesör Arnold Ludwig, on sekiz yıl süren önemli bir araştırma yaptı. Üç yüz yetmiş yedi dünya liderini, yüzlerce kriter üzerinden kıyaslayarak puanlamaya tabi tuttu. Mao, Stalin, Mandela, Kennedy, Churchill, Lenin, Castro, Roosevelt, Hitler, Gandhi... En yüksek puanı Atatürk aldı. Sadece yaşadığı yüzyıla değil, tüm zamanlara meydan okurcasına açık ara önde giden bir dünya lideridir Atatürk. “Bağımsızlık Karakterimdir” diyen Mustafa Kemal’in, yurtta barış ve dünyada barış politikasını benimseyerek Modern Türkiye’nin Doğuşu’nu da yaratmasını, 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahramanı” olarak İstanbul’a dönüşünü, milletlerin ona hayranlık ve saygı duyup, önünde eğilmekten başka çare bulamadıklarını, Tüm varlığını yitirme noktasına gelmiş ülkesinin kurtuluşu ve yeniden doğuşu için, verdiği akıl almaz çabaları okurken hayran olacak ama onun hiç yorulmadığına çok şaşıracaksınız. Kitabın son satırına ulaşınca, onu çok daha yakından tanıdığınızı fark ederek, büyük bir içtenlikle “İşte Sarışın Türk” diyeceksiniz. (Tanıtım Bülteninden) Beyaz Köşe Yayınları / 398 sf / 30 TL

Pandora Kitabevi’nde aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

-Vejetaryen / Han Kang / April / 160 sf / 18 TL

-Senaryo Yazımı Psikolojisi: Kuram ve Uygulama / Jason Lee

-Gezgin Kule ve Kitapkurdu: Metafor Olarak Okur / Alberto Manguel

ALBÜM

Jehan Barbur / Evim Neresi

Jehan Barbur’un beşinci solo albümü “Evim Neresi” ADA Müzik Etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. Prodüktörlüğünü “Uyan”, “Hayat”, “Sarı” ve “Sizler Hiç Yokken” albümlerinde olduğu gibi yine sanatçının kendisinin üstlendiği “Evim Neresi” dijital platformlarda da satışa sunuldu. 2009 yılında Ada Müzik’ten çıkardığı ilk albümü “Uyan” ile müzik piyasasında adını duyurmaya başlayan Jehan Barbur, çağdaş kadın ozan geleneğini kendine özgü tarzıyla beşinci albümüyle de devam ettiriyor. Albümde söz, beste ve düzenlemelerin çoğu Jehan Barbur’a ait olan dokuz tane şarkıya yer veriliyor. Bu albümde Jehan Barbur’a sahne performansı ve konserlerinde birlikte çalıştığı müzisyen dostları eşlik ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

-Agnes Obel / Words Are Dead

-Imany / Shape of Broken Heart

-Ane Brun / Feeling Good

DVD

The BFG

Sophie (Ruby Barnhill) adında bir genç kızla, gizemli devin heyecanlı macerasını izleyeceğiz. The BFG (The Big Friendly Giant) insanları yemekten vazgeçen iyi yürekli devin, yetimhanede yaşayan Sophie adındaki küçük kızla yaşadığı cesaret, dostluk ve macera dolu hikâyesini konu alıyor. Roald Dahl'ın aynı adlı klasikleşmiş romanından 3 Akademi Ödüllü Steven Spielberg'in yönetmenliğinde filme çekildi.