Haftanın Pusulası

KİTAP

Gelecek Daha Güzel Günler mi Getirecek?

Gelişim. Modern çağın ışıltılı kavramlarından biri. Teknolojinin yaygınlaştığı, kişisel özgürlüklerin, küresel ilişkilerin hiç olmadığı kadar güçlendiği dünyamızda, insanlık altın çağına mı yaklaşıyor? Yoksa gelişim kavramının bir gerçeklik değil sadece bir ideoloji, Batı’dan çıkma bir illüzyon olduğunu söyleyen muhalifler mi haklı?

Dünyaca tanınmış dört düşünür günümüzün en sıcak tartışmalarından birini ele alıyor. Steven Pinker ve Matt Ridley geleceğin daha güzel günler getireceğine dair Alain de Botton ve Malcolm Gladwell’e meydan okuyor. (Tanıtım Bülteni) Domingo Yayınevi / 132 sf / 16 sf

*

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan Kitap / 160 sf / 15 TL

- Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler / Elena Favilli / Hep Kitap / 224 sf / 39 TL

- Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Yayınları / 80 sf / 8 TL

*

ALBÜM

2CELLOS / Score

Çelloyu farklı bir seviyeye çıkaran 2CELLOS, Londra Senfoni Orkestrası ile farklı bir boyuta taşınan 4. stüdyo albümleri “Score"”ile şimdi tüm dijital platformlar ve raflarda!

Popüler dizi ve film müziklerine klasik müzik ile çağdaş yorum getiren grubun albümden yayınlanan ilk single’ı olma özelliği taşıyan “Game of Thrones Medley” şu ana kadar Youtube’da 5 milyonun üzerinde izlendi.

Albümde Londro Senfoni Orkestrası’nın rüzgarını arkasına alan 2CELLOS, orkestranın şefi ve aynı zamanda aranjörü olan Robin Smith’in desteği ile albümün ruhuna farklı bir dokunuş kattı. Ramin Djawadi’nin Game of Thrones parçasıyla açılan albümde, Oscar kazanan Titanic tema müziği “My Heart Will Go On”, “Schindler’s List” ve “Chariots of Fire” filmlerinin tema müziği; Braveheart filminin tema müziği olan “For the Love of a Princess”; The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring filminin tema müziği “May It Be” ve Gladiator filminden “Now We Are Free” gibi bilinen ve çok sevilen müziklerin yeni yorumları yer alıyor.

*

Ruhu doyuran şarkılar:

- Tara Jaff / Simfoniya Guman

- Lizeta Kalimeri / Salomi

- Nim Sofyan / Senden Bana Yar Olmaz

*

DVD

İtirazım Var

Selman Bulut, bir zamanlar antropolojiyle ilgilenmiş eski bir boksör, şimdilerdeyse bir camide görev yapan sıradışı bir imamdır. Bir gün camide namaz kıldırdığı sırada caminin içi silah sesleriyle yankılanır. İçeride bulunan kişilerden biri yere yığılır ve hayatını kaybeder. Olay yerine gelen polis ilk delilleri toplar ve araştırma süreci başlar. Selman Bulut bu olay sonrasında harekete geçer ve şüphelendiği kimi kişi ve durumların üzerinden davayı çözmeye karar verir. Her ipucu işleri beklemediği bir noktaya götürür ve olaylar gittikçe daha gizemli bir hal almaya başlar...