Haftanın Pusulası

KİTAP

Kurtlarla Uluyan Kuzu

Bugüne dek sayısız çocuk ve gençlik kitabına imza atan ve yirmiden fazla dile çevrilen kitaplarıyla dünyada pek çok okurla buluşan Alman yazar Vanessa Walder’dan mizah yüklü bir kendini keşif yolculuğu Kurtlarla Uluyan Kuzu, Genç Osman Yavaş’ın çevirisiyle şimdi Türkçe’de. Kurtlarla Uluyan Kuzu, muhteşem mizah anlayışıyla kâh neşeli, kâh hüzünlü bir kendini keşfetme hikâyesi. (Tanıtım Bülteninden) Can Çocuk Yayınları / 208 sf / 13,50 TL

İmge Yayınları’ndan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Haşırt Dı Bilekbord / Zafer Algöz / İnkılâp / 224 sf / 20 TL

İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri / Korkut Boratav / İmge / 169 sf / 14 TL

Yap Bi Babalık / Can Yılmaz / İnkılâp / 235 sf / 20 TL

ALBÜM

Neyse / Haykırmadan Anlatamam

Neyse, beş yıllık bir aradan sonra heybesinde biriktirdiklerini gün yüzüne çıkarıyor. Türkçe rock müziğin önemli temsilcilerinden Neyse, 2011 yılında yayımladıkları, kendi adını taşıyan ilk albümünden sonra, Sony Music imzası taşıyan yeni albüm çalışması “Haykırmadan Anlatamam” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Selim Kırılmaz ve Deniz Ünlü’den oluşan grup, 10 yeni şarkıyla dinleyiciyle buluşuyor. “Haykırmadan Anlatamam” albümünde şarkıların sözü ve bestesi Selim Kırılmaz’a, düzenlemeleri ise Selim Kırılmaz ve Deniz Ünlü’ye ait.“Muteriz” şarkısında Deniz Tekin ile düet yapan Neyse, “Kar” şarkısındaki Ara Dinkjian birlikteliği ile de dikkat çekecek. Prodüktörlüğünü Neyse ve Umut Gökçen’in üstlendiği ve Babajim stüdyolarında kaydedilen albümde Ozan Tügen, Can Oflaz, Özer Arkun, Deniz Doğançay, Burak Dursun, Alp Turaç ve Ryan Smith gibi değerli isimlerin katkıları yer alıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Athena / Geberiyorum

Hayko Cepkin / Ağla Sevdam

Norm Ender / Deli

DVD

Jackie

Natalie Portman’a hem Oscar hem de Altın Küre adaylığı getiren “Jackie”, yakın tarihin en gizemli olaylarından “John F. Kennedy Suikastı”nın sonrasına odaklanıyor. Başkan Kennedy, 22 Kasım 1963’te Dallas’ta konvoyunun geçişi sırasında açılan ateşle öldürülür. Olay esnasında hemen yanı başında olan Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri üzerindeyken bu travmayı atlatmaya çalışacak, bir yandan da kocasının tarihi mirasını yaşatıp çocukları için vakur bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır. 3 dalda Oscar adayı olan filmin yönetmenlik koltuğunda “No”nun yönetmeni Pablo Larraín bulunuyor.