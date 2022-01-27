Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ocak 2022
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Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

28 Ocak Cuma 15.00

Metin Erksan’ın TV Filmleri 1

  • Hanende Melek

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Seçil Heper, Mete Sezer, Mustafa Taşpınarlı

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 40 dk. / Siyah Beyaz / 4K

  • Müthiş Bir Tren

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Sait Faik Abasıyanık (Hikaye)
Oyuncular: Ahmet Arkan, Zerrin Arbaş

Türkiye / 1975 / Türkçe / 46 dk. / Siyah Beyaz

  • Bir İntihar

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Samet Ağaoğlu (Hikâye)
Oyuncular: Asuman Tuğberk, Mehmet Gerçek

Almanya / 1975 / Türkçe / 39 dk. / Siyah Beyaz / 4K

28 Ocak Cuma 20.00

Balmumu Müzesi (DasWachsfigurenkabinett)

Yönetmen: Paul Leni, Leo Birinsky
Senaryo:Henrik Galeen
Oyuncular: Emil Jannings, Conrad Veidt, Werner Krauss

Almanya / 1924 / Sessiz / 82 dk. / Siyah Beyaz

29 Ocak Cumartesi 15.00

Geçmiş Zaman Elbiseleri

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Gül Deniz, Ümit Tokcan, Ahmet Mekin

Türkiye / 1975 / Türkçe / 51 dk. / Siyah Beyaz / 4K

Sazlık

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Orçun Sonat, Nazan Adalı, İhsan Gedik, Ahmet Karaca, Kadir Akgün

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 44 dk. / Siyah Beyaz / 4K

29 Ocak Cumartesi 20.00

Kadın Hamlet-İntikam Meleği

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fatma Girik, Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul

Türkiye / 1976 / Türkçe / 86 dk. / Renkli

30 Ocak Pazar 15.00

Acı Hayat

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre

Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz

30 Ocak Pazar 18.00

Ölmeyen Aşk

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilüfer Koçyiğit

Türkiye / 1966 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz

1 Şubat Salı 20.00

Mimaroğlu (Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island)

Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
Senaryo: Serdar Kökçeoğlu
Katılımcılar: Güngör Mimaroğlu, Rüstem Batum

Türkiye / 2020 / 77 dk. / Renkli

2 Şubat Çarşamba 20.00

Bir Endülüs Köpeği (Un chienandalou)

Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Salvador Dalí
Oyuncular: Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Jaime Miravilles

Fransa / 1929 / Sessiz / 16 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

Altın Çağ (L'âged'or)

Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Salvador Dalí, Marquis de Sade (roman)
Oyuncular: Lya Lys, Gaston Modot, Max Ernst, Pierre Prévert

Fransa / 1930 / Fransızca / 60 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

3 Şubat Perşembe 20.00

Seni Sevmeyeceğim (Tristana)

Yönetmen:  Luis Buñuel
Senaryo:  Luis Buñuel, Julio Alejandro, Benito Pérez Galdós (roman)
Oyuncular: Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero

İspanya, İtalya, Fransa / 1970 / İspanyolca / 95 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

4 Şubat Cuma 20.00

Saltanatın Mezarlığı (Rak ti KhonKaen)

Yönetmen:  Apichatpong Weerasethakul
Senaryo:  Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram

Tayland, İngiltere, Almanya, Fransa, Malezya, Güney Kore, Meksika, ABD, Norveç / 2015 / Tayca, İngilizce / 122 dk. / Renkli/ Türkçe Altyazılı

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