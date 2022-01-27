Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

28 Ocak Cuma 15.00
Metin Erksan’ın TV Filmleri 1
- Hanende Melek
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Seçil Heper, Mete Sezer, Mustafa Taşpınarlı
Türkiye / 1975 / Türkçe / 40 dk. / Siyah Beyaz / 4K
- Müthiş Bir Tren
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Sait Faik Abasıyanık (Hikaye)
Oyuncular: Ahmet Arkan, Zerrin Arbaş
Türkiye / 1975 / Türkçe / 46 dk. / Siyah Beyaz
- Bir İntihar
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Samet Ağaoğlu (Hikâye)
Oyuncular: Asuman Tuğberk, Mehmet Gerçek
Almanya / 1975 / Türkçe / 39 dk. / Siyah Beyaz / 4K
28 Ocak Cuma 20.00
Balmumu Müzesi (DasWachsfigurenkabinett)
Yönetmen: Paul Leni, Leo Birinsky
Senaryo:Henrik Galeen
Oyuncular: Emil Jannings, Conrad Veidt, Werner Krauss
Almanya / 1924 / Sessiz / 82 dk. / Siyah Beyaz
29 Ocak Cumartesi 15.00
Geçmiş Zaman Elbiseleri
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Gül Deniz, Ümit Tokcan, Ahmet Mekin
Türkiye / 1975 / Türkçe / 51 dk. / Siyah Beyaz / 4K
Sazlık
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Orçun Sonat, Nazan Adalı, İhsan Gedik, Ahmet Karaca, Kadir Akgün
Türkiye / 1975 / Türkçe / 44 dk. / Siyah Beyaz / 4K
29 Ocak Cumartesi 20.00
Kadın Hamlet-İntikam Meleği
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fatma Girik, Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul
Türkiye / 1976 / Türkçe / 86 dk. / Renkli
30 Ocak Pazar 15.00
Acı Hayat
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre
Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz
30 Ocak Pazar 18.00
Ölmeyen Aşk
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilüfer Koçyiğit
Türkiye / 1966 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz
1 Şubat Salı 20.00
Mimaroğlu (Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island)
Yönetmen: Serdar Kökçeoğlu
Senaryo: Serdar Kökçeoğlu
Katılımcılar: Güngör Mimaroğlu, Rüstem Batum
Türkiye / 2020 / 77 dk. / Renkli
2 Şubat Çarşamba 20.00
Bir Endülüs Köpeği (Un chienandalou)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Salvador Dalí
Oyuncular: Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Jaime Miravilles
Fransa / 1929 / Sessiz / 16 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
Altın Çağ (L'âged'or)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Salvador Dalí, Marquis de Sade (roman)
Oyuncular: Lya Lys, Gaston Modot, Max Ernst, Pierre Prévert
Fransa / 1930 / Fransızca / 60 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
3 Şubat Perşembe 20.00
Seni Sevmeyeceğim (Tristana)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro, Benito Pérez Galdós (roman)
Oyuncular: Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero
İspanya, İtalya, Fransa / 1970 / İspanyolca / 95 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
4 Şubat Cuma 20.00
Saltanatın Mezarlığı (Rak ti KhonKaen)
Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
Senaryo: Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram
Tayland, İngiltere, Almanya, Fransa, Malezya, Güney Kore, Meksika, ABD, Norveç / 2015 / Tayca, İngilizce / 122 dk. / Renkli/ Türkçe Altyazılı