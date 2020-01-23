Haftanın Kaçmazları

SERGİ

İtalyan Alper’inden fotoğraflar

İtalya’da Kolezyum önünde selfie çekmek, dilek çeşmesine bozuk para atmak veya kanallarında gondol keyfi yapmaktan çok daha fazlası gizli. Alpler’in İtalya’daki devamı olan Dolomit dağları, eşsiz doğal hayatı ile cennetin yeryüzündeki temsillerinden biri.

Erdal Mahir Cüran, yaptığım Dolomitler turundan coğrafyayı, yaşamı ve bu “ilahi heyecanı” anlattığı fotoğraflarıyla 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Göbeklitepe’den mozaik tablolar

Farklı şehirlerden 10 kadın mozaik sanatçısı Amazon Mozaik Grubu’nu kurdu ve ilk sergisini de 1 Şubat’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde açıyor. “Başlangıç” adlı sergide, tarihin sıfır noktası olarak tüm dünyanın ilgisini çeken Göbeklitepe ile ilgili eserlere yer verilecek. 7 Şubat’a kadar sürecek sergide doğaltaş, cam gibi farklı malzeme ve tekniklerde mozaik tablo ve üç boyutlu eserler bulunuyor.

ANLATI

Dersim Masalları

Masal anlatıcısı Suna Çelebi Avcı, 30 Ocak Perşembe günü 19.00’da Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde yetişkinlere “Dersim Masalları” anlatacak. Masallara türküler de eşlik edecek. Ücretsiz etkinliğe tüm masalseverler davetli.

SÖYLEŞİ

Akıl hastanelerinin tarihini yazmak

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Artvinli, Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927) başlıklı kitabın yazarı. Akıl hastanelerinin tarihini siyasal ve toplumsal tarihle birlikte ele alan Artvinli, 25 Ocak Cumartesi 14.00’te TESAK’ta Osmanlı-Türkiye modernleşme hattını kopuşlar ve süreklilikler üzerinden tartışıyor.

GÖSTERİ

Uğur Yücel-Azınlıkta Kaldık

Ünlü oyuncu Uğur Yücel uzun bir aradan sonra Azınlıkta Kaldık gösterisi ile yeniden sahnede... 26 Ocak Pazar 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek stand-up gösterisinin bilet fiyatları 75-90 TL arasında değişiyor.

TİYATRO

Sıfır Noktasındaki Kadın

Neval El Seddavi'nin Kanatır cezaevinde -bir görüş vaktinde- hayatının son anlarına tanıklık ettiği Firdevs'in öyküsü bu kez tiyatro sahnesinde -bir oyun zamanında- seyirciye açılıyor. İpek Taşdan’ın tek kişilik performansıyla sahnede olacak “Sıfır Noktasındaki Kadın”, 27 Ocak Pazartesi 20.30’da CKM’de izlenebilir. Bilet Fiyatları 35-50 TL.