Haftanın Kaçmazları

KONSER

2020 Beethoven Yılı konserleri

İBB CRR Senfoni Orkestrası, şef Cem Mansur yönetiminde, Sultangazi, Kartal ve Bakırköy’deki İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde ücretsiz üç konser verecek. “5’inci Senfoni: Kader Kapıyı Çalmıyor” başlığıyla gerçekleşecek konserler, “2020 Beethoven Yılı”na karşılama niteliği taşıyor

“5’inci Senfoni: Kader Kapıyı Çalmıyor” başlığıyla gerçekleşecek konserler; 27 Aralık 20.00’de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 29 Aralık 20.00’de Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde, 30 Aralık’ta ise 19.30’da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde.

TİYATRO

Şişman Güzeldir

Ünlü İtalyan tiyatro yazarı Dario Fo’nun “Şişman Güzeldir” oyunu Füsun Demirel çevirisi ve yönetmenliğiyle sahnede. Füsun Demirel, Demet Ergün, Mert Küçülmez ve Ayşegül Sağlam’ın rolleri paylaştığı oyun 6 Ocak Pazartesi Baba Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Sistem içerisinde, insanlara dayatılan “ideal beden” algısını, özellikle kadın bedenini bir meta olarak gören ve öyle olmalarını direten ideolojiye eleştirel bakış açısı sunan oyun; obezite ile mücadele eden, kocası ve kızı tarafından yalnızlaştırılmış Rozi’nin dramını absürt bir ironi ile seyirciye aktarıyor. Rozi’den hareketle, tüm kadınların yaşadığı Estetik ve güzellik kaygısı, yaşanılan baskılar, aile içi çatışmalar, aldatılma kaygıları, ihanetler, modern ilişki biçimlerinin yozlaşması ve mutsuzluklar irdeleniyor.

ATÖLYE

TAK’ta Senaryo Atölyesi

Çekmiş olduğu kısa film ve belgesellerle hem ulusal hem de uluslararası birçok festivalden ödülle dönen, aynı zamanda İSMEK’te Kısa Film Yapımı dersleri vermiş olan Furkan Ruşen, Tasarım Atölyesi Kadıköy’de Senaryo Atölyesi’ne başlıyor. 3 Ocak’ta başlayacak atölye çalışması 21 Şubat’a kadar her Cuma devam edecek.

Ruşen, “Eğer bir fikrim var ve senaryoya dönüştürmek istiyorum diyorsan, senaryonun dramatik yapısı nasıl yazılır ve karakter nasıl yaratılır merak ediyorsan senaryo atölyesine bekliyoruz. Seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız.” diyor.

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DAYANIŞMA

Yoğurtçu Dayanışma Mezatı

Yoğurtçu Kadın Forumu 3. Dayanışma Mezatı’nı düzenliyor.

2013 yılından bu yana düzenli olarak forumlarına devam eden YKF dayanışma ihtiyacının arttığı bu günlerde, ihtiyaç sahibi kadınlarla dayanışmak için mezat düzenliyor. Elinizden çıkarmak istediğiniz (kullanılır durumdaki) her çeşit eşyanızı getirebileceğiniz ve belki de ihtiyacınız olan bazı eşyaları bulabileceğiniz mezat için eşyalarınızı mezat günü getirebilirsiniz. 5 Ocak Cumartesi 14.00-18.00 arası Muaf Kadıköy’de.