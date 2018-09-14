Haftanın Kaçmazları

Sunay Akın, Bilimkurgu Kütüphanesi’nde

Şair, yazar Sunay Akın, Türkiye’nin ilk bilim kurgu kütüphanesi olan Kadıköy’deki Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’ne konuk oluyor. Oyuncak Müzesi’nin de kurucusu olan Akın’ın söyleşisi ve imza günü 16 Eylül Pazar günü 17.00’de gerçekleşecek. Herkes davetli!

Moda’da takas pazarı

Pazar günü Moda Bostanı’nda 2. El Takas Pazarı kurulacak. Caferağa Mahallesi Muhtarlığı, Kadıköy Kent Dayanışması, Moda Gönüllü Evi ve MİO Mezunları Derneği’nin düzenlediği etkinlik 16 Eylül Pazar günü 11.00-18.00 arasında Şair Nef’i Sokak’taki “Moda Bostanı”nda olacak.

Sanatçının “GÖR” dediği

Irmak Akçadoğan’ın 5. Kişisel Sergisi Doğuş Üniversitesi’nde açıldı. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Bölümü öğretim üyesi, sanatçı Irmak Akçadoğan’ın 5. Kişisel sergisi “GÖR”, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Doğuş Üniversitesi 4. Blok Fuaye Sergi Salonunda açıldı. Sergi 28 Eylül 2018 tarihine kadar izlenebilir. http://prizma.dogus.edu.tr/?p=1314

Ürün Sanat’a “güz” geldi

Ürün Sanat Galerisi'nde 14 Eylül - 7 Kasım tarihleri arasında ''Güzle Gelen'' isimli karma sergi izlenebilir.