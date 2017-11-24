Haftanın Kaçmazları

SÖYLEŞİ

Ahmet İnam, Nazım’ı anlatıyor

TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları bu sezonun yeni söyleşi dizisi. Bu kapsamda “ailemizin felsefecisi” Prof. Dr. Ahmet İnam, “Masalların Masalı Şiiri Odağında Nâzım Hikmet Ran” söyleşisiyle 30 Kasım Perşembe TESAK’a konuk oluyor. Katılımın ücretsiz olduğu söyleşi 18.30’da başlıyor.



TİYATRO

İhanet

Türkiye edebiyatının, insanın karanlık tarafını anlatan derin ve sessiz ustası Nahid Sırrı Örik’in bugüne dek hiç sahnelenmeyen bir yapıtı İhanet… Ankara Devlet Tiyatrosu’nun İKSV İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında CKM’de sahneleyeceği oyunun fonunda genç Türkiye Cumhuriyeti ve 1930’lu yıllar var. Ankara’da bir konakta yaşayan Sacide ve Macide adlı iki kardeş arasındaki gizli rekabeti anlatan oyun 25 Kasım Cumartesi 20.30 ve 26 Kasım Pazar 15.00’te CKM’de sahnelenecek. Bilet fiyatları: Tam 50 TL, Öğrenci 10 TL



SEMİNER

Demokrasinin Ontolojisi

CKM’de devam eden Felsefe Seminerlerinin bu haftaki konuğu Doç.Dr. Ahu Tunçel. 25 Kasım Cumartesi saat 10.00’da başlayacak olan seminerde Tunçel, “bir siyaset biçiminden çok siyasallaşma ve eylem biçimi olarak ele alındığında, yalnızca çoğunluk adına değil herkes için eşit özgürlük anlamı belirginleşen demokrasi”nin ontolojisini anlatacak. CKM’deki seminer herkese açık ve ücretsiz.

KONSER

Bizim Sesimiz Fuaye Konseri

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda ücretsiz fuaye konserleri sürüyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğrencileri 26 Kasım Pazar 15.30’daki konserde Konserde Türk bestecilerinin vokal eserlerinden seçmeler seslendirilecek.

FİLM

Schönefeld Bulvarı

Kadıköy Belediyesi, Goethe Institut ortaklığı ile Almanya sinemasından çeşitli örnekleri, Kasım ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor. Ayın son filmi ise “Schönefeld Bulvarı” (Schönefeld Boulevard). Film ailesiyle birlikte Berlin’de, yıllardır yenilenmesi planlanan ama bir türlü tamamlanamayan Schönefeld havaalanı yakınlarında yaşayan ve kendi hayatı da bi türlü bitmeyen bir inşaat gibi olan genç bir kadının yeni insanlarla tanışınca değişen hayatını anlatıyor. Schönefeld Bulvarı, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Crossroads Kısa Film Festivali

Crossroads 12. Uluslararası Kısa Film Festivali, 29 Kasım Çarşamba 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu’nda gerçekleştirilecek. “Kültürler Arası Diyalog ve Göç” temasıyla yarışmaya katılan ve jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan kısa filmlerin seyirci oylaması için yapılacak olan ön gösterimine davetlisiniz.