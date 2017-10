HAFTANIN KAÇMAZLARI

TİYATRO

Üç Kuşak Kadının “Ev” Ekseni

Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun yazdığı ve yönettiği “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin-BAM” adlı oyunu, bir ailedeki üç kuşak kadının “ev” ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan elli senelik bir hikayeyi anlatıyor. 6, 13, 20 Ekim tarihlerinde saat 20:00’de Kadıköy Theatron’da sahnelenecek.

Tac’ın Nöbetçileri Seyirciye Çıkıyor!

Geçen sezon İstila oyunu ile oldukça beğeni toplayn B-Planı bu sezon ise Rajiv Joseph’in yazdığı Tac’ın Nöbetçileri adlı oyunla karşımızda. Sami Berat Marçalı’nın rejisörlüğünde sahnelenecek olan oyun dünyanın yedi harikasından biri olmuş Tac Mahal üzerinden güzellik kavramını tartışırken, inanç ve kanunların onu nasıl yok edebileceğini inceliyor. Kaya Akkaya ve Murat Eken’in oyuncu kadrosunda olduğu Tac’ın Nöbetçileri, 16 Ekim günü 20.30’da Baba Sahne’de prömiyerini gerçekleştirecek.

SİNEMA

Benim Varoş Hikâyem

Filmin tamamı yönetmen Yunus Ozan Korkut’un doğup büyüdüğü yer olan Ceyhan’da geçiyor ve mahallelilerin hikâyelerine tanıklık ediyor. Şiddetle karışık komedi unsurları da içeren ve kimi zaman adli vakaya dönüşen olaylarıyla, ülke çapında bir çeşit popüler kültür malzemesi haline evrilen şehrin insanlarına daha geniş bir perspektiften bakıyor.Film, sadece komik hikâyelerini anlatmayı değil; birçoğu tercih etmediği halde, sırtlarında taşımak zorunda kaldıkları yükü, içinde bulundukları toplumsal baskıyı ve zorlayıcı gelenekleri yirmi bir karakterin gözünden anlatarak varoş bir şehrin sosyokültürel yapısına ışık tutabilmeyi hedefliyor. Bu etkileyici filmi iki seans 14.00 ve 20.00 saatlerinde Kadıköy Rexx Sineması’nda izleyebilirsiniz.

Suspiria

Korku-gerilim türünün en önemli yönetmenlerinden Dario Argento’nun başyapıtı kabul edilen ve İtalyan progressive rock grubu Goblin’in müzikleriyle benzersiz bir görsel-işitsel deneyime dönüşen Suspiria, 40. yılına özel 35 mm negatifinden restore edilmiş sansürsüz görüntü ve ses kopyasıyla beyaz perdeye geliyor! Bu etkileyici filmi üç seans 12.00, 18.00 ve 21.30 saatlerinde Kadıköy Rexx Sineması’nda izleyebilirsiniz.

SERGİ

Comikon–İstanbul 2017 - Manga Fest

Japon Sanat Merkezi tarafından 7 -8 Ekim tarihleri arasında “COMİKON-Istanbul /Manga Fest”

GOLDEN TAMAGO Çizim yarışması, ANİSONG GRAND PRIX Anime şarkı yarışması, çeşitli manga sergileri, birçok konferans, kısa anime gösterimleri ve cosplay atölyeleri gibi birçok etkinlik ve içerikle ilgilisini bekliyor.

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuaye

Ücretsiz

ATÖLYE

Çiçeği Burnunda Bir Atölye

30 Eylül’de açılışı yapılan Kadıköy Atölye, “paylaşmayı ve dayanışmayı esas alan; sanatla ve edebiyatla yoğrulmuş zamanlar yaratma ve yaşanılan hayata anlam katma amacıyla felsefe, edebiyat, sinema, tiyatro ve sanatla Kadıköylüleri buluşturmayı amaçlıyor. Bu yeni mekânın etkinlik ve programlarını takip edebilirsiniz.

Adres: Caferağa Mahallesi, Kadife Sokak, No:40, D:2 - Kadıköy

http://kadikoyatolye.com

ETKİNLİK

“Memories” hem korkutucu hem komik!

Akira'nın mangakası ve yönetmeni usta Katsuhiro Otomo'nun elinden çıkma "Memories" üç kısa hikâyenin birleşiminden oluşuyor. Film farklı hikâyelerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş. Birincisi Katsuhiro Otomo'nun bir mangasından uyarlanmış "Magnetic Rose", bir acil durum sinyalini araştıran iki astronotun karşı karşıya kaldığı gerilim dolu macerayı anlatıyor. İkinci bölüm olan "Stink Bomb", genç bir kimyagerin nezlesini tedavi etmeye çalışırken kendisini kazayla bir biyolojik silaha dönüştürmesi üzerine. Üçüncü bölüm ise "Cannon Fodder", kiminle ve neden savaştığını bile bilmeyen bir ülkenin insanlarını ve distopik toplumunu sunuyor.

Film gösterimiyle başlayacak etkinlik, sonrasında filmin analizi ve izleyicilerle beraber sohbet ile devam edecek. Aynı zamanda etkinliğe katılanlar arasından bir kişi, atölye sonunda yapılacak çekiliş ile “Kuzgun Çizgiroman Evi”nin hediyesi olan bir manga seti kazanacak.

Etkinlik Tarihi: 14 Ekim Cumartesi 13.00-17.00

Adres: Tasarım Atölyesi Kadıköy

Rasimpaşa Mah. Duatepe Sok. No: 61, 34716 Kadıköy.

Ücretsiz.

KONSER

Pink Floyd’a Saygı!

Pink Floyd saygı grubu "7 Pink Floydlar ve 2 Prenses", 7 Ekim'de Kadıköy Sahne'de konser verecek.Pink Floyd'u canlı olarak dinlemek artık mümkün olmasa da, 7 Pink Floydlar ve 2 Prenses efsanevi grubun eserlerini orijinallerine en yakın şekilde çalmaya gayret göstererek izleyicilerine benzer bir deneyim sunuyor."Animals"tan "Wish You Were Here"a, "The Wall"dan "Dark Side Of The Moon"a, birçok albümün en iyi parçalarını canlı sahneye taşıyan