Haftanın Kaçmazları

Nazım’da Yazlık Sinema

Kadıköy’ün müstesna mekânlarından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde temmuz ayında başlayan Yazlık Sinema gösterimleri, ağustos ayında da devam edecek. Nazım Kültür’ün ön bahçesinde her Perşembe 21.00’de başlayan filmlerin gösterimleri ücretsiz. Sovyet tarihinin ağırlıkta olduğu filmleri seçen NHKM Sinema Topluluğu, bunun nedenini şöyle açıklıyor:

“Ekim Devrimi’nin 100. Yılında Ekim’i doğuran koşulların ne olduğunu anlama çabasına biz de sinema penceresinden katkı koyalım istedik. Ekim 1917, Avrupa ve Rusya için aşağı yukarı 150 yıllık bir arayışın son durağıydı aslında. Rusya, kendi ilerleme sürecini sosyalizmle buluşturarak, Avrupa ülkelerine nazaran çok geriden başladığı yarışı, ipi göğüsleyerek sonlandırmış oldu. İşte o devrimin 100. yıl dönümünde, Ekim’i yaratan koşulları tartışmak ve bugün yeniden dünyayı sarsabilmek için anlamak istiyoruz.”

Bu ay programda şu filmler var:

10 Ağustos 2017 – Detstvo Gorkogo (Çocukluğum)

17 Ağustos 2017 – V Lyudyakh (Ekmeğimmi Kazanırken)

24 Ağustos 2017 – Moi Universitety (Benim Üniversitelerim)

31 Ağustos 2017 – Mat (Ana)

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Beykoz Kundura’da Restore Film Günleri

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Beykoz Kundura Restore Film Günleri’nde dünya sineması klasiklerinin restore edilmiş kopyaları ve arşivlerde saklı kalmış kimi filmler İstanbullu sinemaseverlerle buluşuyor. 5-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, restore edilen sessiz filmler açık havada, canlı müzik eşliğinde gösterilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, gösterimlerden önce düzenlenecek sohbetler ve DJ performansları da yer alıyor.

Program kapsamında izlenebilecek filmler şöyle:

Amerikan bağımsız sinemasının en büyüklerinden John Cassavetes’in Gölgeler’i (Shadows, 1959)

Nobelli yazar Samuel Beckett’ın yegâne sinema denemesi olan Film (1965)

Harun Farocki’nin 1995 yapımı deneme filmi Fabrikadan Çıkan İşçiler (Arbeiter Verlassen die Fabrik)

ABD’nin ilk kadın yönetmeni Lois Weber’in Ayakkabılar’ı (Shoes, 1916)

Orson Welles’in uzun süre kayıp sanılan 1938 yapımı filmi Çok Johnson (Too Much Johnson)

Deneysel sinemanın büyük isimlerinden Bill Morrison’ın seyahatnamesi The Dockworker’s Dream (2016).

www.restore.film

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KadıköySahne’de konserler

KadıköySahne, yaz aylarında da konserlere hız kesmeden devam ediyor. Ağustos’ta da yine çok sevdiğimiz sanatçılar, muhitimize geliyor. İşte KadıköySahne’de Ağustos konserleri:

4 Ağustos / Pilli Bebek

5 Ağustos / Pamela

11 Ağustos / Pera

12 Ağustos / Cem Adrian

18 Ağustos / Pentagram “Akustik”

19 Ağustos / Yeni Türkü

25 Ağustos / Birsen Tezer

26 Ağustos / Leman Sam