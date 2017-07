Haftanın Kaçmazları

Yazlık Sinema perde açıyor

Kadıköy parklarında Yazlık Sinema Günleri başlıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema etkinliğinde geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beğenilen dört film, Ekşi Elmalar, Görümce, İstanbul Kırmızısı, Tatlım Tatlım sekiz ayrı parkta izleyici ile buluşacak. İki hafta sürecek Yazlık Sinema etkinliğinde cuma ve cumartesi akşamları gösterilecek filmlerin başlama saati 21.00. Filmler Doğa Parkı, İdea Kadıköy, Gençlik Sanat Merkezi Bahçesi, Koşuyolu Mahalle Evi Koşuyolu, Kadıköy Akademi, Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Fenerbahçe Parkı Set Üstü’nde gösterilecek. Gösterimler 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz akşamları olacak. Kaçırmayın!

***

Korku Moda’ya geliyor

Temmuz ayında 4. sayısı ile okuyucu karşısına çıkan korku sineması temalı Alacakaranlık Dergi, 22 Temmuz’da Kadıköy Belediyesi’nin açtığı yeni çalışma mekânı Moda’daki İDEA Kadıköy’de “Koleksiyoner Festivali” düzenliyor.

22 Temmuz Cumartesi 16.00’da başlayacak olan etkinlikte 25 farklı stantta koleksiyon ürünlerine yer verilecek. Bu ürünler arasında VHS, DVD, lobi kartları, sinema afişleri, çizgi roman, figür, plak vb. olacak.

18.00’da düzenlenecek olan Çizim Atölyesi’nde ise Alacakaranlık çizerleri uygulamalı bir workshop ile etkinliğe renk katacak.

Gecenin finalinde ise Amerikan korku sinemasının önde gelen yönetmenlerinden John Carpenter’ın unutulmaz filmlerinden “The Fog” (1980) filminin gösterimi yapılacak. Geçmişe bağlı olarak açık hava sineması kültürüne uygunluğu, konu ve tematik olarak bireysel korkulardan ziyade toplumsal korkulara hitap etmesi ve sonuç olarak etkinlik kapsamında bir topluluk tarafından izlenecek olması da bu filmi benzersiz kılıyor. Bu unutulmaz korku filminin saat 22.00’de açıkhavada izleneceğini de ekleyelim. www.alacakaranlikdergi.com

***

Kadıköy’ün mekânlarında konserler

Bu hafta Kadıköy’ün çeşitli mekânlarında çok özel konserler var. İşte o konserler:

21 Temmuz Cuma – Pinhani – KadıköySahne

21 Temmuz Cuma – Mirkelam – Dorock XL

21 Temmuz Cuma – Damla Deli – Kaset Kadıköy

22 Temmuz Cumartesi – Hayko Cepkin Akustik- KadıköySahne

22 Temmuz Cumartesi - Manga - Dorock XL

23 Temmuz Pazar – Suitcase - Dorock XL

28 Temmuz Cuma- Flört – KadıköySahne

29 Temmuz Cumartesi – Rubato - KadıköySahne

***

Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor

Yazın en güzel etkinliklerinden biri olan Harbiye Açıkhava Konserleri 22 Temmuz’da Sıla konseriyle başlıyor. Solfej Organizasyon ve Kerki Prodüksiyon işbirliğiyle düzenlenen festivalin ilk iki günkü biletleri şimdiden tükendi. Acele etmekte fayda var!

Program şöyle:

22-23-24-25-26 Temmuz - Sıla

27 Temmuz – Duman

28 Temmuz- Goran Bregovic

29 Temmuz- Sibel Can

30 Temmuz – Pentagram Akustik

31 Temmuz – Sertab’ın Oda Müziğinden Müzikale

**

90’lar Türk Pop Müziği Zirvesi

Moda’da bulunan PopMod “Doksanların Türk Pop Müziği Zirvesi 11”i düzenliyor. 22 Temmuz Cumartesi 20.00’de başlayacak programda 90’lı yıllara damga vurmuş Türk Pop Müziği’nin en “nadide” eserleri, katılanları nostaljik ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak. Kaçırmayın!

***

Yüzde 100 Elektronik Müzik bu festivalde

2004’ten bu yana 150 binden fazla müzikseveri 600’den fazla müzisyenin performanslarıyla dans ettiren Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması Electronica Festival, 29-30 Temmuz’da onuncu kez İstanbul’da!

Andhim, Architectural, Claptone, Doctor Dru, Dominik Eulberg, Eagles & Butterflies, Einmusik b2b Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, Henry Saiz, Oceanvs Orientalis, Oliver Huntemann, Red Axes, Stavroz, Swayzak, Viken Arman, Voiski, Yokoo, Ahmet Şendil, Alican, Ali Efe Dinç, Batur, Becky Fr, Birol Giray “Beegee”, Discolog, Doruk Güralp, Drell, Efe Kantel, Ferhat Albayrak, Furkan Kurt, Jaffer, Mert Yücel, Mousike, Moophy, Murat Uncuoğlu, Nisso, Procombo, Rubsilent, Seko, Sezer Uysal, The Contra, Yang…

İki gün boyunca plajı, ormanı ve geceyi dans müziğinin en iyileri ile Suma Beach ev sahipliğinde bir araya getirecek olan %100 Music: Electronica Festival İstanbul 2017 29 Temmuz Cumartesi 18.00’de başlayıp 30 Temmuz Pazar 21.00’e kadar devam edecek.

**

Görkemli Viking sahnesiyle Amon Amarth İstanbul’da

Bu sene 4.si gerçekleştirilecek olan Monster Energy Presents: Rock Off 2017, 29 Temmuz 2017 tarihinde Uniq Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Rock Off, bu sene yine en çok sevilen grupları ağırlayacak.

Festivalde bu yıl, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve ülkemizde ilk defa kendi prodüksiyonları olan görkemli Viking sahnesi ile konser verecek olan AMON AMARTH, Türkiye'deki ilk konserini verecek olan death metal’in rüya kadrosu BLOODBATH, Grind Core/Death Metal'in efsanevi isimlerinden NAPALM DEATH ve Folk Metal'in sevilen temsilcisi KORPIKLAANI yer alacak. Monster Energy Presents: Rock Off 2017'nin yerli konukları ise sahne enerjisi dillere destan BLACK TOOTH, doom metal’in İstanbul kalesi SÜLFÜR ENSEMBLE ve kendine has death metal tarzıyla ses getiren MILK HUNTER olacak.