Haftanın Kaçmazları

KABARE

Nükhet Duru’dan yeni kabare

Nükhet Duru, hayatını, yaşadıklarını, acı ve tatlı anılarını, yol arkadaşlarını anlattığı “Beni Nükhet Duru Sanıyorlar” isimli yeni kabare gösterisiyle Baba Sahne’ye konuk oluyor.

40 yılı aşkın müzik kariyerinde, Türk pop müziğine damgasını vurmuş bir star, Nükhet Duru; hayatını, yaşadıklarını, acı ve tatlı anılarını, yol arkadaşlarını anlatıyor. 70’leri, 80’leri, 90’ları… Sahneleri anlatıyor, ışıkları, turneleri, heyecanlarını…

Nükhet Duru ile yapılan nehir söyleşilerden hareketle tasarlanan ve TMP &SGM tarafından sahneye taşınan kabare gösterisinde Duru’ya, beş kişilik bir orkestra eşlik ediyor.

2 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek “Beni Nükhet Duru Sanıyorlar” adlı kabare gösterisinin biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir. 0216 700 11 11

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SÖYLEŞİ

Fuat Sevimay ile Kapalıçarşı üzerine

Ödüllü çevirmen ve yazar Fuat Sevimay, hep kitap etiketiyle raflarda yerini alan yeni kitabı “Kapalıçarşı” üzerine edebiyatseverlerle bir söyleşi gerçekleştirecek.

Kapalıçarşı; mermerinden zanaatkârına, sultanından mimarına, esnafından müşterisine, İstanbul’un gözbebeği Kapalıçarşı’nın ruhunu ve o ruhu oluşturan efsunu, eğlenceli bir dille anlatıyor. Söyleşi, 27 Mayıs Cumartesi günü 17.30’da Bağdat Caddesi’nde yer alan Gergedan Kitabevi’nde.

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Kemal İskender ile Picasso üzerine

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Kemal İskender, Sanat Tarihi Konuşmaları Dizisi’nin bu etkinliğinde, kübizm akımının en yetkin temsilcilerinden Pablo Picasso’yu inceliyor. Ücretsiz ve herkese açık söyleşi, 29 Mayıs Pazartesi 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

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KONSER

GitarCafe’de bu hafta

GitarCafe bu hafta birbirinden farklı ve birbirinde lezzetli üç konserle karşınızda. ABD’de 10 sene boyunca birçok kulüp programlarında, özel jam session’larda ve Big Band performanslarında pek çok konser vermiş Umut Deniz tarafından kurulan Umut Deniz & Alex Iman Duo bunların ilki. Kendine has tekniğiyle bağlamada harikalar yaratan Sinan Ayyıldız’ın solo konseri de bir diğeri. GitarCafe konseptinin kurucularından olan şarkıcı Sumru Ağıyürüyen ve davulcu olduğu kadar birbirinden değişik enstrümanlarda da çalışmalar yapan Orçün Baştürk’ten oluşan So Duo ise haftanın son güzel konseri…

Rezervasyon: 0 216 348 6055 / 0 530 172 6970 / info@gitarcafe.com /gitarcafe.com

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SERGİ

Fotoğraf Sergisi

Kadıköy Belediyesi'nin Bostancı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açmış olduğu Kuşdili Eğitim Merkezi'ndeki fotoğraf kursuna katılanların çalışmalarından oluşan sergi, 30 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.

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Karma Yaz Sergisi

Ürün Sanat Galerisi her yıl olduğu gibi bu yıl da karma bir sergiyle yaz aylarında da açık olmaya devam edecek. Tüm bir yılın özeti niteliğinde olan sergi 27 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 26 Ağustos tarihine kadar Pazar, Pazartesi günleri dışında her gün 13.00-18.00 arası ( ve randevuyla) izlenebilecek. 0216 363 12 80