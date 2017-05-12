Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

AŞKÖLSÜN

Trajikomik bir hayat hikâyesini, Günay Karacaoğlu’nun tek kişilik performansıyla sahneye taşıyan “AşkÖlsün”, 12 Mayıs Cuma ve 13 Mayıs Cumartesi akşamları saat 20.30’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. Murat İpek’in kaleme aldığı, Barış Dinçel’in yönettiği “AşkÖlsün”, bir yandan güldürürken bir yandan da izleyenleri ilişkilere, gündelik hayata dair eğlenceli bir sorgulamaya davet ediyor. Oyununun biletleri, babasahne.com‘dan ve gişeden temin edilebilir.

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İVAN İVANOVİÇ VAR MIYDI?

Baba Sahne; 15 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30’da Nâzım Hikmet’in tiyatroadam yorumu ile sahnelenen çarpıcı eseri “İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?” oyununu ağırlıyor. Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan değişiminin /dönüşümünün yarı tatlı öyküsünü anlatan“İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?” oyununun biletleri, babasahne.com‘dan ve gişeden temin edilebilir.

ARTIK SIĞINAĞIN KALMADI

“Bir şeyler kırılıyordu, bir şeyler kırıldı. Kendimi -nasıl demeli?- dayanıklı hissetmiyorum artık.”

KaST’ın yeni oyunu “Artık Sığınağın Kalmadı” 19 ve 31 Mayıs günleri 20.30’da istanbulimpro sahne’de. Artık Sığınağın Kalmadı, KaST’ın fiziksel anlatıma ve yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar çalışmasının bir ürünü.

Oyun, yaşamını dışarıdaki dünyadan ayırmayı seçen bir bireyin kayıtsızlığını, yorgunluğunu ve yalnızlığını, bir metre doksan santim genişliğinde ve üç metre uzunluğunda bir tavan arasından anlatıyor.



PODYUM

Bir fiziksel tiyatro prodüksiyonu olan “Podyum” 17 Mayıs Çarşamba 20.30’da istanbulimpro sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Podyum, hem yaratıcı hem de duygu dolu koleksiyonuyla klasik çizgilere çağdaş bir yorum getiriyor ve alışılmışın dışına çıkıyor. Sıradanı farklı kılan ve kusursuzluk mertebesine ulaşan bu defile deyim yerindeyse bütün gemileri yakıyor. Ya gözleriniz kamaşacak, ya da gördüğünüze inanamayacaksınız. Acaba ön sıraları hangi renkli simalar dolduracak?http://www.tiyatrokast.com/

ANİME

Redline

mangAnime Türkiye’nin anime film gösterimi ve atölye çalışmalarında ilkbahar sezonu sona eriyor. Son olarak Madhouse stüdyosundan çıkan en deli filmlerinden olan, bir aksiyon ve adrenalin patlaması yaşatacak “Redline” gösterimi yapılacak. Film gösterimiyle başlayacak etkinlik, sonrasında filmin analizi ve izleyicilerle beraber sohbet ile devam edecek. Etkinlik ücretsiz, tüm sinema ve anime meraklılarına açık.

Etkinliğe katılanlar arasından bir kişi, atölye sonunda yapılacak çekiliş ile Kuzgun Çizgiromanevi’nin hediyesi olan bir manga seti kazanacak.

Redline gösterimi ve söyleşisi, 13 Mayıs Cumartesi 13.00 - 17.00 arası Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK)’ta. http://www.manganimetr.com/

SERGİ

Genç Fidanlar Bahçesi

Kadıköy’ün köklü okullarından Erenköy Kız Lisesi’nin lise eğitimine başlamasının 100. yılı nedeniyle düzenlenen sergi, lisenin 100 yıllık tarihine tanıklık eden nesneleri, belgeleri ve

anıları ziyaretçilerle buluşturuyor. Lisenin arşivinden sahaf köşelerine, mezunların sandıklarından eprimiş albümlerine kadar pek çok kaynaktan bir araya getirilen sergi malzemesinin çoğu ilk kez kamuoyunun ilgisine sunuluyor. Sergiyi gezerken, eğitimde kadınların ve kurumsallaşmanın önemini bir kez daha hissedeceksiniz.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin küratörlüğünde hazırlanan Erenköy Kız Lisesi’nin Kuruluşunun 100. Yılı Sergisi, 20 Mayıs - 11 Haziran arası Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

Feyza Öztürk’ten suluboya sergisi

Venüs Sanat Galerisi, Feyza Öztürk’ün suluboya resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 13 Mayıs Cumartesi günü açılacak sergi, 24 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçının 40 adet çalışması yer alıyor. 0216 565 35 72

HEDİYE

Anneler Günü Sanat Pazarı

Kadıköy Belediyesi desteğiyle Suadiye Sanat Atölyelerinde eğitim alan kursiyerler sergi açıyor. 13-14 Mayıs tarihlerinde Suadiye Sanat Atölyelerinde açılacak sergiden annenize ya da sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz.

DANS

Zumbathon ile dünyada bir ilk!

“Karanlıkta Zumba, Sessizlikte Zumba” sloganı ile hayata geçen Zumbathon, 14 Mayıs 2017 Pazar Günü saat 16.00’da Caddebostan sahilinde olacak.

İşitme ve Görme Engelliler için sosyal sorumluluk ve duyarlılık projesi olarak hayata geçen Zumbathon, Ata Dans kurucusu Atakan Uğurlu liderliğinde Diyalog Müzesi iş birliği ile 14 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da Caddebostan etkinlik alanında gerçekleşecek.

Karanlıkta Zumba, Sessizlikte Zumba sloganı ile duyarlılıklarını üst seviyede gösteren zumba eğitmenleri, Türkiye’nin dört bir yanından Zumbahton’a katılımları ile desteklerini sağlayacak. Katılım ücretsiz ve herkese açık