Haftanın Kaçmazları

SÖYLEŞİ

Edebiyat ve Sinema İlişkisi

Karmaşık bir ilişki olan sinema ve edebiyat ilişkisi Atilla Dorsay ve Osman Şahin tarafından yorumlanacak. “Sinema, yazılı bir anlatı olan romanı başka bir sanatın dili ile üretirken esere ne kadar sadık kalmalı?” sorusu klasik örneklere de yer verilerek tartışılacak. 1 Nisan Cumartesi 15.00’te Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

Mitoloji ve çizgi roman arasındaki sıkı bağlantı

Masallardan mitolojiye arketiplerin çizgi romana yansımalarıyla çizgi romanın oluşturduğu mitolojik evrenleri iç içe incelemek gerekir. Ümit Kireççi, dünya çizgi roman ekollerinden örneklerle bu ilişkiyi irdeleyecek. 2 Nisan Pazar 15.00’te Karikatür Evi’nde.

İnsan ve insana dair…

İthaki Akademi’de Ahmet Ümit’le yeni çıkacak romanı öncesi “İnsan ve insana dair” bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ücretsiz etkinliğe katılım için kayıt yaptırmak gerekiyor. Söyleşi 2 Nisan Pazar 15.00’te. (0216) 348 64 55

TİYATRO

Nazım Ormanında Gündüz Gece

“Nazım Ormanında Gündüz Gece”, bir yanıyla ülkemizin 1900’lerde yaşadığı büyük geçiş sürecini, öte yandan da şair Nazım Hikmet’in yaşam serüvenini ele alıyor. Mehmet Esatoğlu’nun yazıp yönettiği oyun 5 Nisan Çarşamba 20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde. Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci 30 TL

Artık Sığınağın Kalmadı

Artık Sığınağın Kalmadı, KaST’ın fiziksel anlatıma ve yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar çalışmasının bir ürünü. Oyun, yaşamını dışarıdaki dünyadan ayırmayı seçen bir bireyin kayıtsızığını, yorgunluğunu ve yalnızlığını, bir metre doksan santim genişliğinde ve üç metre uzunluğunda bir tavan arasından anlatıyor. Oyun 7-14 Nisan tarihleri arasında saat 20.30’da Kadıköy Sanat Tiyatrosu’nda izlenebilir. http://www.tiyatrokast.com/ Rez: 0505 722 76 73

ATÖLYE

Yaratıcı Okuma Edebiyat Atölyesi

Yengeç Sanatevi’nde nisan ayında edebiyatseverler için yeni ve keyifli bir atölye çalışması

başlıyor. 4 Nisanda başlayacak gündüz atölyesinde, 8 hafta süre ile Türkiye ve dünya edebiyatından seçilen yapıtlar üzerinden, roman ve öyküleri farklı okuma yöntemleri, okur merkezli, yazar merkezli ve yapıt merkezli okuma biçimleri çalışılacak.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cd. No:1, Kadıköy (0216) 338 08 66, info@yengecsanatevi.com

Dans, Dramaturji ve Dramaturjik Düşünüş

Sinestetik Art Cafe’de gerçekleştirilecek bu çalışmada ana hatlarıyla dramaturjiden dans dramaturjisine ilerleyen süreç aktarılacak; dramaturjik çözümlemenin temellerinden söz edilecek; bir gösteriyi inşa eden, hareket, ışık, müzik, kostüm, aksesuar, mekan gibi unsurlar ve bu unsurların birbirleriyle olan ilişkileri, seyircinin konumlandırılışı grup içindeki alıştırmalar ve izlenecek sahneler üzerinden tartışılacak. 1 Nisan Cumartesi saat 13.00-18.00 arasında gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 100 TL.

İletişim için: 0535 364 99 67 sinestetikartcafe@gmail.com