Yüksek kur ilaç sektörünü vurdu

Ekonomik kriz ve kurdaki artış ilaç sektörünü de vurdu. Önümüzdeki günlerde en basit ilaçların bile bulunamayacağı öngörülüyor.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı düşük kur ithal ilaçları, yüksek kur da yerli ilaçları vurdu. Eczanelerde en basit ilaçların bile bulunması güçleşmeye başladı. Yerli ilaç tabir edilen basit çocuk şurupları, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, grip ilaçları yüksek kur nedeniyle artık bulunmaz hale geldi. İleriki aylarda ilaç konusunda daha büyük sıkıntıların yaşanabileceği söyleniyor. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Zeki Özcan ve Kadıköy Zeytin Eczanesi çalışanı Sezin Akbal, konuyla ilgili gazetemize konuştu.

“DAHA BÜYÜK SIKINTILAR BİZLERİ BEKLİYOR”

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Zeki Özcan, ilaçlarda yaşanan tedarik sorunu hakkında şunları söyledi: “Bu sene iki tane sıkıntı ile karşı karşıyayız. Bir tanesi her sene karşımıza çıkan kur artışından kaynaklı şubat ayında yaşanacak zamdan dolayı birçok ilaç üretimi yavaşlıyor. Bu sene ekstra olarak pandemi dolayısıyla geçen sene üretilmeyen ilaçlar da sıkıntıya girmiş oldu. Bu konuda büyük bir sorun yaşamaya başladık. Görünen o ki daha büyük sıkıntılar bizleri bekliyor. Birçok çocuk ilacı, şuruplar, ateş düşürücüler, ağrı kesiciler zaman zaman bulunamıyor. Bizim daha önceden de önerdiğimiz bir teklifimiz var. İlaç zamlarının yılda bir kere değil, 4 aylık bir zaman içinde eşit bölünerek yapılması. Bu şekilde halkın ilaca ulaşması konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağına inanıyoruz. Şu anda kur çok yüksek bir seviyeye geldi. İlaçlarımızın yüzde 60’ı ithal ilaç. Yerli ilaçlarımızda kullanılan ham maddelerin yüzde 90’ı yine ithal. Üreticilerde bu kur artışından dolayı sıkıntı çekiyor.”

“HASTALAR ECZANE ECZANE DOLAŞIP İLAÇ ARIYOR”

Kadıköy Zeytin Eczanesi çalışanı Sezin Akbal, yaşanan problemleri şöyle anlattı: “Maalesef ilaç bulamama durumunu çoktan yaşamaya başladık bile. Ülkemizdeki ilaçların çoğunluğu ithal. Yerli ilaçların da hammaddelerinin büyük bir kısmı ithal. Her yıl şubat ayında Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru açıklanmakta ve bu nedenle her yıl aralık ayından itibaren ilaç sıkıntısı başlamaktaydı. 2021 şubat ayında belirlenen euro kuru 4.57 TL iken reel euro kuru şimdilerde 11 TL'yi geçti. Bu durumda aradaki farkı kompanse edemeyen pek çok firma ülkemize ilaç vermiyor ya da hammaddeleri yurtdışından gelen ilaçları üreten yerli firmalar da ilaç üretemiyor. İlaç krizinin daha erken ve derin başlamasının nedeni de bu” dedi ve şöyle devam etti: “Şu anda tam da mevsimindeyken çocuklar için en basit ağrı kesici ateş düşürücüleri, grip, soğuk algınlığı ilaçlarını, bazı antibiyotikleri, yetişkinlerde bazı tansiyon, kalp ilaçlarını, şeker ilaçlarını, gastrointestinal sistem ilaçlarından bazılarını, antidepresanları, burun spreylerini bulamıyoruz. Hastalar eczane eczane dolaşıp ilaç arıyorlar. Bundan sonraki süreçte çok daha zor günler bizi bekliyor. Bu kriz artarak devam edecek. Nasıl düzelir derseniz tabii ki öncelikle ülke ekonomisine ve euro kuruna bağlı. Ayrıca Türkiye’de ilaç satış fiyatını hesaplama yönteminin de acilen güncellenmesi lazım. Umarım en kısa zamanda bu kriz çözülür ve vatandaşlarımız sıkıntısız bir şekilde ilaca ulaşır.”