YSK’nın kararını protesto etmek için Ankara’ya yürüyor

Referandum sonrası 25 yıllık memurluk görevinden istifa eden Doktor Hülya Şen, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı referandum sonuçlarının şaibeli olduğunu söyleyerek, kararı protesto etmek için Ankara'da bulunan YSK Genel Merkezi'ne yürümeye başladı

Referandumu geride bıraktık ama seçim sonuçları tartışılmaya ve protesto edilmeye devam ediyor. Kadıköy’de yaşayan Doktor Hülya Şen de Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi olmayan sonuçları protesto etmek için Ankara’ya yürümeye başladı. 25 ylldır sürdürdüğü memurluk görevinden bu sabah istifa eden Şen yürüyüşüne Kadıköy’den başladı. Hülya Şen, saat 15.00’te Altıyol Boğa Heykeli’nde kısa bir açıklama yaptı. Şen’e Kadıköylüler de destek verdi.

Gazetemize konuşan Şen, “Doktorluk mesleğimi sürdüreceğim. Doktorluktan istifa edilmez. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kararı verdiğim için pişman değilim. Gerekirse parklarda insanların tansiyonunu ölçerim hekimliğe devam ederim. Sıkıntılı bir referandum sürecini geride bıraktık. YSK kararını açıkladı ancak bu karar Türk halkının vicdanında karşılık bulmadı. Yapılan seçimlerde pek çok şaibe olduğu biliniyor. YSK’yı adil bir karar vermek için göreve çağırıyorum. İçimizdeki ruh halini ortaya koymak adına ben Kadıköy’den yürümeye başlıyorum. Şimdilik yalnızım. Herkesi bu yürüyüşte yanımda görmek istiyorum. İyi günlerde görüşmek üzere” diye konuştu.