Haftalık Bağımsız Gazete 18 Haziran 2019
Kültür Sanat
Yeşilçam komedisi tadında kitap
Yeşilçam komedisi tadında kitap
Gündem
Salı Pazarı, Hasanpaşa’ya döndü
Salı Pazarı, Hasanpaşa’ya döndü
Kültür Sanat
Kadıköylü hayatların arkasında
Kadıköylü hayatların arkasında
Sağlık
İlaçlama çözüm değil
İlaçlama çözüm değil

Yoğurtçu'da İmamoğlu buluşması

Rize Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Şarkılarımız Ekrem İmamoğlu İçin" şenliği Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla yarın (19 Haziran Çarşamba) saat 19.30’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yapılacak

Yoğurtçu'da İmamoğlu buluşması
GazeteKadıköy

Rize Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Şarkılarımız Ekrem İmamoğlu İçin Şenliği", Yoğurtçu Parkı’nda yapılacak

19 Haziran (Çarşamba) saat 19.30'da başlayacak şenliğe Ekrem İmamoğlu'da katılacak. 

"Rizeliler’den 'Her Şey Çok Güzel Olacak” Şenliği”ne Ayşenur Kolivar, Erdal Bayrakoğlu, Erdem Akın, Erkut Küçükşahin, Fatih Yaşar, Filiz İlkay Balta, Gökhan Birben, Hızır Canbaz, Korhan Özyıldız, Mahmut Turan, Nurettin Gürdal, Selçuk Balcı, Selim Bölükbaşı, Şenol Morgül ve Ümit Taşkıran katılacak.

Sunuculuğunu Ayça Güner ve İbrahim Karaca yapacağı etkinlik ücretsiz ve herkese açık.

Etiketler; #Ekrem imamoğlu #yoğurtçu parkı #rizeliler
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.