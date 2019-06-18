Yoğurtçu'da İmamoğlu buluşması

Rize Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Şarkılarımız Ekrem İmamoğlu İçin" şenliği Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla yarın (19 Haziran Çarşamba) saat 19.30’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yapılacak

Rize Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Şarkılarımız Ekrem İmamoğlu İçin Şenliği", Yoğurtçu Parkı’nda yapılacak

19 Haziran (Çarşamba) saat 19.30'da başlayacak şenliğe Ekrem İmamoğlu'da katılacak.

"Rizeliler’den 'Her Şey Çok Güzel Olacak” Şenliği”ne Ayşenur Kolivar, Erdal Bayrakoğlu, Erdem Akın, Erkut Küçükşahin, Fatih Yaşar, Filiz İlkay Balta, Gökhan Birben, Hızır Canbaz, Korhan Özyıldız, Mahmut Turan, Nurettin Gürdal, Selçuk Balcı, Selim Bölükbaşı, Şenol Morgül ve Ümit Taşkıran katılacak.

Sunuculuğunu Ayça Güner ve İbrahim Karaca yapacağı etkinlik ücretsiz ve herkese açık.