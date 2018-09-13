Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “Yereli Yönetmek: Kadıköylüler Anlatıyor” kitabı, 4 yıllık bir deneyimi tüm tarafların düşüncelerine yer vererek aktarıyor

Şu aralar kitapçılarda yeni bir kitap dikkatinizi çekebilir. Kadıköylülerin hem okur hem de anlatıcı olarak katıldığı bir kitap bu. Yerel yönetimin son 4 yıllık faaliyetlerine Kadıköylülerin nasıl baktığını objektif bir gözle aktarma niyetindeki kitap, işte tam da bu yüzden yurttaşların olumlu düşünceleri kadar eleştirel yaklaşımına da yer veriyor. Hayata geçirilen onlarca projeyi anlatırken, bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için çaba gösteren, sürece katılan, oluştuktan sonra bundan yararlanan tüm çevrelerin görüşlerini alarak yapıyor.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, kısa vadede güzel işlere imza attı. “Tarih Öncesi Dönemden Ortaçağ’a Kadıköy Arkeolojisi”, “Ankara Sanat Tiyatrosu 50+1.Yıl Sempozyumu” ve “Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması” kitaplarının ardından büyük bir emekle hazırlanmış “Yereli Yönetmek: Kadıköylüler Anlatıyor” kitabı da raflardaki yerini aldı. Arşivlik bir çalışma olan kitap, akademisyenler ve yerel yönetim üzerine araştırma yapanlar için de eşsiz bir kaynak niteliğinde…

NELER VAR?

“Yereli Yönetmek: Kadıköylüler Anlatıyor” kitabında “Dinlemek”, “Desteklemek”, “Buluşmak” ve “Savunmak” başlıklı dört bölüm altında projeler ve görüşlere yer veriliyor. Sonda ise “Kadıköy’de Dört Yıl” başlığı altında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile yapılmış bir röportaj var.

Bu dört yıllık deneyimin en önemli ayağı, işe başlar başlamaz Kadıköy’ün gelecek beş yılının Kadıköylülerle konuşulması yani beş yıllık stratejik planın hazırlanmasıydı. Buna özel bir yer ayıran kitapta çalıştay deneyimlerini katılanlar anlatıyor; stratejik plan çalıştayının yanı sıra kadınlarla birlikte yapılan yerel eşitlik çalıştayı, riskli çocuklardan 65 yaş üstüne kadar farklı yaş gruplarıyla yapılan forumlara kadar pek çok çözüm arayışı yer alıyor. Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nu Mert Fırat, Nevzat Süs ve Esin Aslan gibi tiyatrocular, Bisikletli Ulaşım Çalıştayı’nı Nejat Arzuoğulları ve Samet Aksuoğlu gibi bu alanda mücadele verenler anlatıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin bu dört yıl içinde ete kemiğe bürünen projelerinin hikâyesini de yine bu kitapta bulmak mümkün: Potlaç, Kadıköy Akademi, Suadiye Sanat Atölyeleri, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Haldun Taner Müze Evi, Fenerbahçe Çocuk Yuvası, Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, İdea Kadıköy, Ekolojik Yaşam Merkezi, Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi, Sinematek, Kadıköy Anadolu Lisesi Yatılı Pansiyon Binası bunlardan birkaçı…

Kadıköy’ün önemli “buluşma”ları da unutulmamış; Kadıköy Çevre Festivali, Görmesen de Olur Okuma Tiyatrosu Festivali, Kadıköy Plak Günleri ve elbette Haydarpaşa Kitap Günleri…

Tabi ki ilçenin önemli mücadele alanları da kitaba yansıyor, Anadolu’nun hafızası Haydarpaşa Garı, Meteoroloji arazisi, Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı, Kadıköy dolgu alanına yapılması planlanan cami projesi, Merdivenköy arazisi ve Kurbağalıdere sorunsalı konunun uzmanı ve kentsel mücadelenin öncüleri Mücella Yapıcı ve Eyüp Muhcu gibi isimlerin görüşlerine yer verilerek aktarılıyor.

“BAŞARIMIZIN NEDENİ İNSANLARIN SÜREÇLERE KATILMASI”

Yürüttükleri yerel yönetim modelini anlatan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, verdiği röportajın bir bölümünde şunları söylüyor:

“Bir kent için yapılabilecek en ‘uçuk’ proje, insanların neye ihtiyacı varsa onu çözmeye yönelik olandır. İnsanların birbirine gülümsediği toplum ihtiyaçtır… Barış içinde, huzurlu bir toplum ihtiyaçtır. Siyaseti insanların ihtiyaçları ve onların katılımı üzerine kurduğunuzda herkesin gülümsediği, huzur ve barış içinde yaşadığı bir düzen sağlanabilir. Biz Kadıköy’de halkın ihtiyaçlarını gündeme alarak küçük adımlarla başlayıp büyük bir hikaye yazdık. Başarımızın nedeni insanlarla ilişkimiz, insanların süreçlere katılmasıydı.”

KİTAPÇILARDA VE İNTERNETTE

“Her kitabın bir yazılma hikâyesi vardır. Bu kitabın yazılma hikâyesi bu kitapta konuşanlar… Sadece kendisi için değil herkes için iyi ve güzel bir gelecek isteyen Kadıköylüler bu kitabın ilham kaynağı ve yazarı oldu…” sözleri ile anlatılan “Yereli Yönetmek; Kadıköylüler Anlatıyor” kitabını kitapçılardan ve online kitapevlerinden satın alabilirsiniz.