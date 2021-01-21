Yeni zamlar cep yakıyor

Yeni yılla birlikte özellikle gıdada yeni zamlar da geldi. Salgın nedeniyle iyi beslenmeye çalışan vatandaş zor günler yaşıyor

Geçtiğimiz yılın başlarında hayatımıza giren korona virüsüyle beraber ekonomik sıkıntılar vatandaşı daha da zorlamaya başladı. Salgın süreciyle beraber hayat pahalılaştı, alım gücü düştü. Ekonominin nabzının attığı çarşı-pazar yerlerinde fiyatlar cep yakıyor. Yılbaşından itibaren yüzde 20 zamlanan süt ve süt ürünleri, artık temel gıdalara bile erişimin ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. Gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle tereyağı ve zeytinyağına alım gücü yetmeyenler, daha ucuz ve her yemekte kullanılabilen ayçiçek yağına yöneliyor. Ancak ayçiçek yağının fiyatı da özellikle son aylarda yüzde 40 artmış durumda. Gazete Kadıköy olarak çarşıda gıda fiyatlarını araştırdık ve vatandaşla konuştuk.

“TANE HESABI YAPIYORUZ”

İnsanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için temel gıdaların çok önemli olduğunu söyleyen Muhammed Özkösen, “Korona virüsünün de etkisiyle ekonomi sarsıldığı için alım gücümüz büyük oranda düştü. Asgari ücrete zam yapıldı fakat bu zam vatandaşın yüzünü güldürmedi. Ekmek, peynir, yumurta vb. gıdaları alalım derken bu sefer ev kirasını yatırmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle bazı şeyleri yiyebileceğimiz miktarda, tane hesabı yaparak almaya başladık.” dedi.

“CEPTE PARA KALMIYOR”

Ömer Uzun ise yaşadığı ekonomik sıkıntıları şöyle anlattı: “Toplumda korona virüsü ile beraber ekonomik zorluklar da yaşanıyor. Zamların bu şekilde topluma yansıması üretici ve çiftçiye de büyük sorumluluklar yüklüyor. Çünkü üretici de artık eskisi kadar iyi ve kaliteli üretim yapamıyor. Acaba gerçekten çiftçi mi üretemiyor yoksa ürünler merkeze geldikten sonra mı bu fiyata ulaşıyor bir düşünmek lazım. Bu durum yetkililer tarafından araştırılmalıdır. Hem çiftçiye hem de satıcıya bir destek sağlanmalıdır, aksi halde zamlar vatandaşa yansımaya devam edecektir. Ben de asgari ücretle çalışan bir insanım. Gücüm yettiği kadar geçinmeye çalışıyorum. Zaten yol, yemek derken cepte para kalmıyor.”

“FİYATI EN UYGUN GIDAYI ALIYORUZ”

Üreticiye ve çiftçiye destek verilmediğini, en büyük problemin de bu olduğunu belirten Mustafa Çelebi ise, “Dışarıdan ithal edilen yemler, tohumlar vb. ürünler maliyeti arttırıyor. Tabi ki bu durum vatandaşa kötü yansıyor ancak bu arada durumu fırsat bilen toptancılar da oluyor. Bazen üreticiden ucuza alıp dükkânlara iki katına satıyorlar. Vatandaş olarak tüm çarşıyı, marketleri dolaşıp fiyatı en uygun gıdaları almaya çalışıyoruz. Kısacası ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu yılın zam şampiyonları şu şekilde;

Yağlı inek peyniri 2020: 55 TL / 2021: 70 TL

Tereyağı 2020: 80 TL /2021: 100 TL

Eski kaşar 2020: 93 TL / 2021: 123 TL

30’lu koli yumurta 2020: 15-20 TL / 2021: 25-30 TL

5 lt ayçiçek yağı 2020: 35 TL / 2021: 75 TL