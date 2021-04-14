Yeni kısıtlamalar açıklandı

İki haftalık kısmi kapama ve önlemlere ilişkin yeni genelge valiliklere gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda korona salgınına yönelik yeni tedbir kararları alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Yeni önlemler 14 Nisan 2020 saat 19.00'tan itibaren iki hafta boyunca devam edecek. Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgeye göre kısmi kapanma için alınan tedbirler şöyle;

Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günü 19.00'dan pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı turistleri kapsamayacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık kalacak.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler saat 10.00’da açılacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmayacak.

Yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.

Hastalık, ölüm, eğitim, askerlik gibi bazı durumlarda, muaf sayılan kişiler İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek

16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklar, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerlerin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar ara verilecek.

17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edecek fakat nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek.

KAMUDA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA