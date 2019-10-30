Yavuz Fırkateyni Moda’ya demir attı

Türk Bahriyesi, İstanbul’da üç ayrı noktada kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu noktalardan biri de Kadıköy Moda oldu

Simge KANSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri yurt genelinde gemilerinin kapısını ziyaretçilerine açtı. Ziyarete açılan gemilerden biri olan TCG Yavuz’un lokasyonu Kadıköy Moda oldu.

28 ve 29 Ekim günlerinde ziyarete açılan gemi, Kadıköy halkı tarafından büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler Kalamış Marina’dan kalkan teknelerle gemiye ulaştırıldı.

İlk olarak ziyaretçilere Mavi Vatan Tatbikatı ile ilgili slayt gösterimi yapıldı. Ardından helikopter platformuna geçildi. Görevliler gemi helikopteri TCB 37 hakkında bilgi verdi. Helikopterin su bombası ve torpido atabildiği ve hala görevde olduğu vurgulandı.

Ana limanı Gölcük olan TCG Yavuz’un 1987 yılında Almanya’da inşa edildiği ve Bahriyedeki ikinci Yavuz olduğu aktarıldı. Gemilerin hizmet dışı oldukları zaman ölmedikleri, arkasından gelen bir başka gemiye onun adının verildiği ve adının yaşatıldığı bilgisi ziyaretçilerle paylaşıldı.

‘MÜLKİYETİ SİZDE, EMANETİ BİZDE’

Ziyaretçiler son olarak geminin kontrol bölgesi olan ‘köprü üstü’nü (kaptan köşkü) ve atış kontrol bölgesini gezdi.

Geminin kaptanı, gemilerin görevleri hakkında bilgi verdi; yaklaşık 170 personelin çalıştığını söyledikten sonra “geminin mülkiyeti sizde, emaneti bizde” dedi.