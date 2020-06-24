“Yaşlıların sorunları artıyor”

“Dünya Yaşlılara Şiddet, İhmal ve Suistimali Farkındalık Günü” dolayısıyla açıklama yapan Emekliler Dayanışma Sendikası: “10 yaşlıdan 9’u psikolojik, 3’ü fiziksel şiddetin, yaşamlarının parçası haline geldiğini belirtiyor”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2006 yılında yaşlı istismarının önlenmesi ve yaşlı bireylerin yaşadığı sorunlar dikkat çekmek için 15 Haziran’ı “Dünya Yaşlılara Şiddet, İhmal ve Suistimali Farkındalık Günü” olarak ilan etti. Kadıköy’de faaliyet yürüten Emekliler Dayanışma Sendikası da hem korona salgını sürecinde yaşlı vatandaşların yaşadığı sorunları dile getirmek hem de çözüm önerileri sunmak için bir açıklama yaptı. Sendikanın yaptığı açıklamada ülke nüfusunun yüzde 8,9’unu oluşturan yaşlıların yaşadığı sorunların artığı ifade edilirken şu görüşlere yer verildi:

ŞİDDET VE İHMAL

-“Yaşlılarımıza saygı duyuyoruz demek onların rahat ve huzurlu yaşadığı anlamına gelmiyor. Bugünkü ekonomik sosyal politikalar, demografik değişiklikler ve hükümetin tutumu, nüfusun yüzde 8,9 unu oluşturan yaşlılarımızın sorunlarını artırmış yaşam koşullarını ağırlaşmıştır. Bunun fark edilmesi, ekonomik, sosyal, fiziksel daha iyi koşullarda aktif ve sağlıklı yaşamaları için sorunlarının çözülmesi hepimizin sorumluluğudur.

- Bilinçli bilinçsiz yaşlılara şiddet ihmal, suistimal çok büyük, görmezden gelinemez. Aile içi şiddet sağlığı tehdit eden toplumsal bir sorun. Bütün bireyleri etkiliyor en çok da kadınlar çocuklar yaşlılar etkileniyor. Yaşlılık döneminde karşılaşılan aile içi şiddet toplumsal bağları ve erdemi zayıflatıyor.

- Yeterli hijyen, beslenme, bakım koşullarının bilerek sağlanmaması, gelirine el konulması, sahip olduğu mal ve mülkün elinden alınması, fiziksel koşulların uygun olmadığı mekanlarda yaşamaya zorlanması, sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önlenmesi gibi ekonomik şiddet her geçen gün daha da artıyor. Sadece aile içinde değil, kamu kurumlarında, bakım evlerinde, hastanelerde, bankalarda, ulaşım araçlarında, sokaklarda şiddete ve negatif ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Yaşlı istismarını geçim kaynağı yapan çetelerin sayısı artıyor.

-2005-2009 yıllarında yapılan ve 3 bin 510 yaşlıyı kapsayan 1.Türkiye Gerontoloji Araştırması'nın sonuçları ‘şiddetin korku, utanç gibi nedenlerle gizlendiğini ve kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığı ve 10 yaşlıdan 9’u psikolojik, 3’ü fiziksel şiddetin, yaşamlarının parçası haline geldiğini belirtiyor.’ O günden bugüne görmezden gelinen yaşlıların sorunları katlanarak artmış devasa boyutlara ulaşmıştır.

-Fizyolojik şiddete maruz kalan yaşlıların çoğu dar gelirli ailelerin yaşlıları. Ekonomik geçim sıkıntısı, aile ortamında şiddeti arttırıyor. Özellikle ailenin yetişkin genç kadınları tarafından uygulanan yaşlılara yönelik fizyolojik şiddete maruz kalan yaşlıların yüzde 85 inin de kadın olduğu belirlendi.

YAŞLI DOSTU KENTLER

- Kentsel ortamda değişen yapılaşma ve yaşam biçimlerine bağlı olarak yaşlı bireylerin sürekli değişen dönüşen kent dinamiğine uyum sağlama çalışmaları, yaşlıları fiziksel, sosyal ekonomik, psikolojik birçok sorunla karşı karşıya bırakıyor. Daha çok şiddet ve istismara uğrayan demans ve Alzheimer hastaları için yatılı gündüzlü bakımevleri yapmalıdır. Yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlayacak yaşlı dostu kentler yaratılması için çalışmalıdır.

- Dün olduğu gibi bugün de yaşlıların emeklilerin sorunları politiktir. Yoksulluk şiddeti başta olmak üzere her türlü şiddete ihmal ve suistimale karşı mücadele etmek gerektiği fark edilmeli ve gereği yapılmalıdır. Toplumsal yaşamda sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı yeniden hakim kılmak durumundayız. Bugün için huzur gelecek için güvence anlamında buna acil ihtiyacımız var.”