İstanbul Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle Kadıköy’de eylem yaptı; eyleme öldürülen kadınların yakınları da katıldı

İstanbul Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle kadın cinayetlerini durduracaklarını yüksek sesle bir kez daha dile getirmek için 24 Kasım Pazar günü Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde eylem yaptı. “6284 ve İstanbul Sözleşmesi uygulanacak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız” pankartı etrafında bir araya gelen kadınlar, “Yasayı uygula, kadınları yaşat”, “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Ölmek istemiyoruz”, “Hayatın içinde her yerdeyiz”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” ve “Rabia Naz’a ne oldu” sloganı attı. Eyleme erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadınların aileleri ile Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan da katıldı.

Eylemde ilk sözü alan İstanbul Kadın Meclisi üyesi Dilber Sünnetçioğlu, kadınların çalışmak istediği, erkeği reddettiği ve boşanmak istediği için öldürüldüğüne dikkat çekti ve konuşmasına şöyle devam etti; “Büyük acılar büyük mücadeleler gerektirir. Tek bir kadın kardeşimiz öldürülmeyene kadar mücadelemiz devam edecek. 6284 sayılı kanun etkin bir şekilde uygulanırsa ve İstanbul Sözleşmesi’nin şartları yerine getirilirse kadın cinayetleri durur. Kadın ile erkek arasındaki eşitsizliği yok ettikçe şiddet azalır ve kadın cinayetleri son bulur. Cinsiyetçi politikalar derhal bırakılmalı.”

“KAMU SPOTU DEĞİL ADALET İSTİYORUZ”

Sünnetçioğlu’nun ardından erkekler tarafından katledilen kadınların aileleri de düşüncelerini dile getirdi. 2013 yılında kardeşi Muhterem Evcil’i kaybeden Çiğdem Evcil, “Tek isteğim çıkarttıkları yasaları uygulamaları. Her yerde mücadele ediyoruz. Bu sistem bizi duymamakta kararlı. Kadına yönelik şiddetle ilgili sadece kamu spotu yayınlanıyor. Ama bu bizim canımızı acıtıyor. Biz kamu spotu değil gerçek adalet istiyoruz” dedi.

“Neredeyse 2 yıl olacak ve her geçen gün daha karanlık bir güç üzerine çökerek kapatılmaya çalışılıyor ama babası güneşi doğuruyor.” diyen Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “Birçok saldırıya maruz kaldım. Nezarete atıldım. Akıl yargılaması yapıldı. Çünkü susturulmak istendim. Ben ne yaptım; kızımın adaletini aradım. Katiller yargılansın ve cezasını çeksin istedim. Çocuğumun otopsi raporunu izlemek zorunda kaldım. Bu aileye yapılan büyük bir şiddettir. Yöneticilerimiz adaleti sağlamalıyız demeli. Rabiz Naz’ın katilleri Rabia Naz’ı oraya bırakanlardır.” şeklinde konuştu.

“HAYALLERİ YARIM KALDI”

Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in babası İsmail Çet ise “4 Aralık’ta Ankara’da mahkemeye bekliyoruz. Adalete güveniyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaklarına inanıyoruz.” derken 15 Ağustos 2019’da pompalı tüfekle katledilen Merve Kotan’ın ablası Esra Kotan da şunları söyledi; “19 yaşındaydı. Üniversite sınavına hazırlandı. Birçok hayali vardı. Ama hayalleri yarım kaldı. Bu acı yaşanmadan anlatılmaz. Umarım kimse de yaşamaz. Biz mücadele ediyoruz. Karşımıza çıkan engeller bizi yıpratıyor. Ağaca, çocuğa, kadına ve hayvana hep beraber sahip çıkarsak, kadın cinayetlerini ve diğer tüm yanlışları durdurabileceğimizi düşünüyorum.”

“SİLAHLANMAYA KARŞI İMZA KAMPANYASI”

17 yaşında öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, “Kızım sırtında çantası olan bir öğrenciydi. Arkadaşlığı reddettiği için internetten alınan pompalı silahla okulun 50 metre ilerisinde katledildi. Ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ama acımız dinmedi. Mücadelemiz bitmedi. Başka bir can daha gitmesin. O yüzden bireysel silahlanmaya karşı imza kampanyaları yapıyoruz.” dedi.

Evinin önünde vurularak öldürülen Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül de “Annem 30 Mart günü evimizin önünde ‘senin işini yapmak istemiyorum’ dediği için iş arkadaşı tarafından 4 kurşunla katledildi. Katil ifadesinde ‘Peynir almaya gidiyordum. Fatma’yı yolda gördüm. Selam vermek istedim. Fatma bana hakaret etti. Ben de dayanamadım 2-3 el ateş ettim.’ diyor. Annem ağzına kadar dolu ruhsatsız bir tabancı ile öldürüldü. Silahlara bu kadar kolay nasıl ulaşılıyor. Devlet bunu nasıl önleyemiyor. Bireysel silahlanma yüzünden kadınlar ölüyor.” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEYE DEVAM”

Yapılan konuşmaların ardından son sözü alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Kadın cinayetlerini elbette durduracağız. Yıllardır birbirimize sahip çıkıyoruz. Mücadelemizi büyüterek devam ettiriyoruz. Haklarını arayan ailelerimize saygı duyuyorum. Bize de onların acısını paylaşmak ve mücadele etmek düşüyor.” Eylem konuşmaların ardından son buldu.