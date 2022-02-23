Yağışlar barajları doldurdu

Etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları yüzde 54,64’ten yüzde 80’e yükseldi. Barajlardaki mevcut su miktarı ise 697 milyon metreküp oldu

İstanbul’da geçtiğimiz yıl kurak geçen sonbaharın ardından kente su sağlayan barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmış, barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20’ye kadar inmişti. İSKİ’nin her gün güncellediği tabloya göre 2020’nin Aralık ayı yılın en kurak ayı barajların doluluk oranları da son 10 yılın en az seviyesi olarak kayda geçmişti. 2021 yılının ilk aylarında etkisini gösteren yoğun yağışlarla birlikte geçtiğimiz yılın nisan ayında doluluk oranları tekrar yüzde 86,82’ye kadar çıksa da doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40’lı seviyelere kadar gerilemişti.

2022 OLUMLU BAŞLADI

2021 yılının sonu ve 2022’nin başında gerçekleşen yoğun yağışlar ise barajları olumlu yönde etkiledi. Baraj doluluk oranları rekor seviyeye ulaşırken, İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardan Elmalı ve Istrancalar tamamen doldu. Doluluk oranı yüzde 100’ü buldu. İstanbul’daki Ömerli barajının doluluk oranı ise yüzde 90’ı geçti. İSKİ’nin verilerine göre son iki haftada yağışlar, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarını yüzde 54,64’ten yüzde 80’e yükseltti. Barajlardaki mevcut su miktarı ise 697 milyon metreküp oldu. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı aylarda 454 milyon metreküptü.

SON 10 YILIN ÖZETİ

İSKİ’nin verileri incelendiğinde, barajların doluluk seviyelerinin yıllara göre değiştiği görülüyor. Son 10 yılda en düşük seviye yüzde 29,84 ile 2014 yılına ait. Bir sonraki yıl ise doluluk oranlarının üç katına çıktığı görülüyor. 2015 yılında barajların doluluk oranları yüzde 95,59’a çıkmış. 2012 yılında İstanbul’un barajlarını besleyen yağmur suyu 768 milyon metreküp olarak belirlenirken, 2013 yılında ise son 10 yılın en düşük seviyesini yaşadı. 2013 yılında barajlara yağmur suları sadece 502 milyon metreküp su taşıdı. 2021 yılı ise bu konuda 901 milyon metreküp ile son yılların tepe noktasında yer alıyor.

Barajların 23 Şubat tarihli doluluk oranları ise şu şekilde:

Alibeyköy: 70,68

Büyükçekmece: 76,41

Darlık: 82,78

Elmalı: 97,6

Istrancalar: 71,24

Kazandere: 99,27

Ömerli: 91,5

Pabuçdere: 95,75

Sazlıdere: 49,88

Terkos: 76,42

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Yağışların artmasıyla birlikte barajların doluluk seviyeleri yükseldi ve İstanbulluların içme suyu açısından rahat bir yıl geçireceği ihtimali de arttı. Ancak İSKİ, su tasarrufunun önemini yeniden hatırlattı. İstanbul’da geçtiğimiz yılın ağustos ayında 3 milyon 484 bin 386 metreküp ile rekor seviyede su tüketilmişti.

“KANAL İSTANBUL ZARAR VERECEK”

Öte yandan bilim insanları Kanal İstanbul ile Yenişehir projesinin de İstanbul’un barajlarına ve su havzalarına zarar vereceği görüşünde. Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz Prof. Dr. Doğanay Tolunay şu değerlendirmelerde bulunmuştu: “Kanal İstanbul yıllık su verimi 50-55 milyon metreküp olan Sazlıdere Barajını tamamen yok edecek. Aynı zamanda Terkos Gölü’nün su veriminde 4-5 milyon metreküplük bir su azalmasına yol açacak. Sazlıdere aynı zamanda Istrancalar’dan İstanbul’a getirilen suyun bir kısmının aktarıldığı ara istasyon. Yeraltı sularının seviyelerinin düşmesi ve tuzlanma tehlikesi de mevcut. Ek olarak kanalın çevresinde oluşturulacak resmi açıklamalara göre 500 bin kişilik bir yerleşim söz konusu. “Yenişehir” olarak adlandırılan bu yerleşimin lüks konutlardan oluştuğu, gökdelenlerin olacağı anlaşılıyor. Yeşil alan adı altında çim alanlara yer verildiği görülüyor. Bu da su tüketiminin Yenişehir’de daha fazla olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Yenişehir’de 500 bin kişilik yeni nüfus öngörülüyor. Yeni yerleşim alanlarının oluşmasının kısa zamanda nüfusun daha da fazla artmasına yol açacağını söylemek de mümkün.”