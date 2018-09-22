“Validebağ Korusu’na Dokunmayın!”

Validebağ Korusu’nun millet bahçesi yapılmasına tepki gösteren Validebağ Gönüllüleri, “Koru rant alanı değildir, dokunmayın” dedi

İstanbul’da birçok alanın millet bahçesi olması gündemde. Geçtiğimiz ay koruma kuruluna başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Validebağ Korusu’nda peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılması için izin istedi. 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun eylül ayı gündeminde görüşülen konuda henüz bir karar çıkmadı. Ancak mahalle sakinleri ve çevre gönüllüleri millet bahçesi kararının uygulamaya geçmesi halinde korunun yapılaşmaya açılacağını düşünüyor. Kararın geri çekilmesi için geçtiğimiz günlerde imza kampanyası başlatan Validebağ Gönüllüleri bu defa da koruda basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini dile getirdiler.

“PROJEYE KUŞKUYLA YAKLAŞIYORUZ”

Millet bahçesi projesinin içeriğine dair bilgilerin paylaşılmadığını dile getiren Validebağ Gönüllüleri şu açıklamayı yaptı: “Geçmişte yapılan bazı uygulamalardan koru o kadar zarar gördü ki biz yeni projelerinize nasıl güvenelim? Örneğin 2013 yılında ‘çevre düzenlemesi’ adıyla yapılan işlerin sonunda Adile Sultan Kasrı’nın tüm çevresi mermerle kaplandı, hiçbir işlevi olmayan duvarlar yapıldı. 2014 yılında ‘Sadece bir izci çadırı yapacağız’ diyerek başlanan projenin beton temelli bir yapılaşmaya dönüştüğünü gözlerimizle gördük. Dolayısıyla her projeye kuşkuyla yaklaşıyoruz ve bunda haklıyız.”

“EKOSİSTEM BOZULUR”

Açıklamada herhangi bir yapılaşmanın korudaki ekosisteme zarar vereceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Koruda binlerce ağaç ve çalı, sincabıyla, kaplumbağasıyla, kirpisiyle binlerce hayvan, kuş ve böcek yaşıyor. Koru bu canlıların evidir. Sizin politik amaçlarla insanlara hoş görünmek için hizmet adıyla sunmaya çalıştığınız işler buradaki canlıların yuvasını darmadağın edecek, korudan uzaklaşmalarına yol açacaktır. Koruma kurulları dahil olmak üzere herkesin ve her kurumun, bu gerçeğin farkında olmasını bekliyoruz. Farkında olmayanları uyarmaya ve yasal girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Validebağ Korusu’na dokunmayın.”

Basın açıklamasından sonra serbest kürsü oluşturuldu. Söz alan mahalle sakinleri korunun Kadıköy ve Üsküdar sakinleri için önemli bir yeşil alan olduğunu vurguladılar.

PROJENİN DETAYLARI BELİRSİZ

Validebağ Korusu ile ilgili tartışmalar sürerken, projenin detayları ise henüz netlik kazanmadı. Ancak basına yansıyan haberlerde 354 dönüm olan Validebağ Korusu’nun 35 dönümünde basit onarım yapılması planlanıyor. Koruda yürüyüş-koşu, bisiklet parkuru, çocuk oyun alanları ve fitness alanları planlanıyor. Çalışmalarda granit doğal taş zemin kaplaması, dişli kum, çim taşı, ahşap travers ve granit bordür malzemesi kullanılacak.