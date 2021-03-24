“Validebağ bahçe değil korudur”

Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu için planladığı projenin detaylarını paylaştı. Projeye göre, koruda 500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava sineması, çim amfi, yoga-pilates alanı ve izci eğitim alanı kurulacak

Hyde Park, kent ormanı ve son yıllarda da Millet Bahçesi projesi ile gündeme gelen Validebağ Korusu 2006 yılından beri yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor. Mülkiyeti hazineye ait 354 bin metrekarelik Validebağ Korusu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmiş kısımları dışında kalan 261 bin metrekarelik bölümü, 2020 yılının Mayıs’ında alınan bir kararla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edilmişti. Karar metninde, tahsis işlemine konu olan 261 bin metrekarelik alanın bakımsız olduğu ve güvenlik sorunu yaşandığı belirtilmiş, bu alanda bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı ifade edilmişti.

“500 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK”

Validebağ Gönüllüleri’nin açıklamasına göre Üsküdar Belediyesi koruyu Millet Bahçesi olarak düzenlemek istiyor. Nisan ayında çalışmalara adım atılacağını duyuran Valibağ Gönüllüleri’nin paylaştığı bilgilere göre, koruda 500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava sineması, çim amfi, yoga-pilates alanı ve izci eğitim alanı kurulacak.

Bu işlemlerin bakım-onarım adı altında yapılmak istendiğini hatırlatan Validebağ Gönüllüleri şu açıklamalarda bulundu: “Bunların yapılması; korunun doğal ekosisteminin bozulması, yapay parka dönüştürülmesi ve yeni rant alanlarının açılmasından başka bir şey değildir. Köpek gezdirme alanları, yürüyüş yolları, koşu ve bisiklet parkuru, piknik alanları ve meyve bahçeleri zaten koruda doğal olarak var. Halkımız tarafından da bu şekilde kullanılıyor. Ama belediye bakım ve temizliğini yapmıyor. Masum birer düzenleme olarak sunulan ve inşai faaliyet gerektiren bu işlerin yapılması, Validebağ’ı doğal sit alanı olmaktan çıkaracak, hatta koru olma özelliğini de yok edecektir. 2014 yılından bu yana düzenlenen imza kampanyalarına başta Validebağ Havzası sakinleri olmak üzere 200 binin üzerinde kişi imza vererek koruyu yok edecek projeleri onaylamadıkları yönünde iradelerini beyan etmiştir.”

“ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAZ”

Validebağ Gönüllüleri’nin açıklamasında korudaki ekosisteme dair şu bilgiler paylaşıldı: “Koruda şimdiye kadar yaklaşık 101 adet ağaç, ağaççık ve çalı türü tespit edildi. Bunlardan 72 tanesi anıt ağaç ve korumaya değer yaşlı ağaç statüsünde. 200 küsür kadar da otsu, yumrulu ve soğanlı bitki türü olmak üzere 7 bin kadar bitki varlığını barındırıyor. Başta leylekler olmak üzere birçok göçmen kuş, koruyu konaklama dinlenme alanı olarak kullanıyor. Validebağ Korusu, şehrin merkezinde çocukların sincapları, kirpileri, kaplumbağaları, kertenkeleleri doğal ortamında görebileceği yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır.”

Millet Bahçesi projesine onay veren koruma kurullarına açtıkları davanın devam ettiğini belirten Validebağ Gönüllüleri, şu çağrıda bulundu “Validebağ Korusu birinci derece doğal sit alanıdır çivi bile çakılamaz. Üsküdar Belediyesi’ni hukuka uymaya ve Validebağ Korusu’nu yok edecek projeler üretmemeye, yıllardır bakımsız bıraktığı ağaçların bakımını ve gençleştirme işlemlerini yapmaya, korunun çöplerini toplama çağırıyoruz.”